心理問題影響官兵升遷？ 國防部：診療健康後不影響升遷、諮詢不會註記

國軍志願役士官兵與軍官，若遇到有心理問題是否影響升遷，引起關注，國防部軍醫局長蔡建松今天（11/19）在答覆國民黨立委柯志恩質詢問到「究竟有心理問題是不是會影響升遷？ 蔡建松說：「應該是會。」此話一出，在場立委覺得不妥，國防部人事次長劉沛智於是連忙解釋，「所有人經過醫院的診療，只要能夠健康的出院，對升遷是沒有影響的。」柯志恩再追問：「對身心沒有影響、就不會影響升遷對不對？」劉沛智肯定答覆：「是。」顧立雄也表示，對於官兵心理狀況都會有輔導，「只要他沒有具有這樣問題的情況之下，我想應該（對升遷）是不會影響的。」

立法院外交及國防委員會今天（11/19）邀請顧立雄對國軍「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」專題報告並備詢。

國民黨立委柯志恩質詢國防部，如果志願役官士兵真的是有心理問題、有就診記錄的話，會不會影響到其升遷？

顧立雄表示，「我們都會有輔導，只要他沒有具有這樣問題的情況之下，我想應該是不會影響的。」

柯志恩又問，如果官兵有重度憂鬱等心理調適問題 ，會不會影響升遷？

軍醫局局長蔡建松說明，如果軍官或者志願役士兵，如果有體位上符合按照國軍體位區分標準，的確符合精神疾病的話，都會被軍醫局注記。

柯志恩還是追根究底的問，究竟有心理問題是不是會影響升遷？ 蔡建松說：「應該是會。」蔡建松也補充「但是如果只是一般的心理的諮詢，應該是不會影響。」

由於擔心蔡建松的說法造成誤解，國防部人事次長室次長劉沛智中將也幫忙解釋，「所有人經過醫院的診療，只要能夠健康的出院，對升遷是沒有影響的。」

柯志恩再追問：「對身心沒有影響、就不會影響升遷對不對？」劉沛智肯定答覆：「是。」

柯志恩強調，現在的孩子跟過去不一樣，從軍時承受壓力的韌性與過去世代不一樣，所以需要有更多資源與人力進行輔導才有辦法，只有「兵好，整個部隊才會好」。

