心理師的諮商室觀察：那些最終能走出原生家庭創傷的人，都做對了什麼？
文：楊舒雲（諮商心理師、社會工作師，現任職於地檢署擔任觀護心理師，經營有臉書專頁）
在我的心理治療實務工作中，無論是在過往的諮商室，或是現在身處的地檢署觀護現場，「原生家庭」始終是繞不開的核心命題。
我看過許多在社會定義下極為成功的人士，也看過在生命邊緣掙扎的靈魂。他們的外在處境截然不同，但內在卻往往有個驚人相似的小孩——那個小孩縮在角落，不斷問著：「為什麼他們要這樣對我？」
很多人來到心理師面前，不論最初的表面議題是愛情、友情、職場、社交困境或其他，談到最後的指向竟然不約而同的是原生家庭。
更有時候，當個案發現是父母給他的影響時，甚至希望能有一個方法，透過諮商讓父母「清償債務」，還給他們一個遲來的道歉或公道。
然而，不管是教科書上的理論或是經過這些年的臨床觀察，我發現了一件殘酷但也最充滿希望的事實：
那些最終真正能走出原生家庭創傷、活出自己樣子的人，並不是因為他們的父母終於改變了，而是因為他們做對了一件事：他們決定停止當一個「受害者」。
放棄「改變過去」的希望，承認那口井是乾的
這聽起來很令人心碎，對吧？我們受了這麼多傷，為什麼要放棄討回公道？
但在心理治療中，所謂的「走出」，往往始於「哀悼」。
卡在原生家庭泥淖裡最深的人，通常也是對父母仍抱有最大「潛在期待」的人。我們期待那句「對不起」、期待那句「我以你為榮」、抑或是「媽媽是愛你的」。
我曾遇過一位在職場叱吒風雲的高階主管，她哪怕已經四十歲了，每次升遷或是拿到大案子，第一件事還是打電話回家報告。
但電話那頭傳來的永遠不是稱讚，而是：「妳賺那麼多錢有什麼用？隔壁陳阿姨的女兒都生第二胎了。」
每一次，她都像是被潑了一桶冷水，卻又在擦乾後，期待下一次能換來溫暖的熱水。
這份期待讓我們像是一個拿著空水桶的人，日復一日地把桶子垂進那口乾枯的井裡（父母），試圖打撈出我們渴望的愛與肯定。
結果當然是徒勞無功，而每一次的徒勞，都伴隨著新的憤怒與受傷。
那些走出來的人，關鍵在於他們經歷了一個艱難的心理轉折：承認這口井就是乾的。 他們接受了父母的侷限性——也許父母就是情緒不成熟，也許父母就是沒有能力愛人。
當我們承認「我要的東西，他們給不起」時，雖然會經歷巨大的失落與悲傷，但同時，我們也終於能將手中的水桶收回來，轉身去別的地方找水喝。
這就是轉變的開始。具體來說，這些「倖存者」在心理上完成了以下三個重要的練習：
1. 停止向錯誤的對象尋求認可（Stop Seeking Validation）
過去，我們把自我價值的評分表交在父母手上。他們皺眉，我們就覺得自己糟糕透頂；他們微笑，我們才覺得自己值得活著。或是我們覺得他們欠我們一份愛，害我們向下沉淪，而在憤怒的漩渦中浮沉。
走出創傷的人，懂得止血，不再請求評分、索討道歉。他們開始練習「自我再撫育」（Reparenting）。當自己做得好時，練習對自己說：「你很棒，我看見你的努力了。」當自己受挫時，練習對自己說：「沒關係，這不是你的錯，我在這裡陪你。」
他們不再等待父母的掌聲，而是成為自己最忠實的啦啦隊。
2. 設立「心理防火牆」而非僅是物理界線
很多人以為搬出家裡就是獨立，但這往往只是物理上的距離。
真正走出來的人，建立的是「心理界線」。這就像是在心中築起一道防火牆。當父母再次發動攻擊、貶低或勒索時，他們能像個旁觀者一樣觀察：「喔，媽媽現在又在焦慮了，她正在試圖用罵我來緩解她的焦慮。」
他們能分清楚：「這是父母的情緒，不是我的責任；這是父母的投射，不是事實。」
因為有了這層緩衝，他們或許還是會感到不舒服，但不會再被那股情緒漩渦捲進去淹死。
3. 從「受害者」轉身成為「負責者」
這最後一點最難，但也最重要。
身為心理師，我絕對同意：當年受的傷，絕對不是你的錯。 那些忽視與虐待，不該發生在任何一個孩子身上。
然而，沈溺在「受害者」的角色裡，雖然能讓我們保有道德上的優越感（我是對的，你們是錯的），卻也讓我們將快樂的鑰匙交給了加害者。只要父母一天不變好，我們似乎就有理由繼續過得悲慘。
那些最終獲得自由的人，都做了一個勇敢的決定：「受傷不是我的錯，但療癒是我自己的責任。」
他們不再等待父母來修補他們，而是捲起袖子，透過閱讀、諮商、建立新的關係，一磚一瓦地重建自己的內在之家。
你已經長大，可以當自己的父母了
寫這篇文章，並不是要勸大家輕易地「原諒」或「和解」。在我的觀點裡，沒有經過真實哀悼與憤怒的「原諒」，往往只是另一種壓抑。
我想說的是，無論你的父母是否依然故我，無論那口井是否依然乾枯，你都已經不是當年那個無助的孩子了。現在的你，擁有力量，擁有資源，更擁有選擇權。
走出原生家庭創傷，不是為了證明給誰看，而是為了把你自己，從過去的幽靈手中贖回來。
這條路不容易，但我見證過許多人真正的轉向。如果你覺得一個人走太累，心理諮商會是一個安全的空間，陪你練習如何轉身離開那口乾枯的井，轉身看見外面廣闊的海洋。
延伸閱讀
2026新聞業展望：向Netflix紀錄片學說故事！讀者渴望「有溫度」的真實
選舉後的緬甸迎來民主曙光？內戰看不見終點，軍政府注定更依附中國
其他人也在看
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 545則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 140則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 8則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 81則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 78則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 2則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 21 小時前 ・ 2則留言
LuLu爸駕55688大車隊載女出嫁 按跳表、給收據惹笑陳漢典
藝人LuLu與陳漢典今（25）日舉行文定，一整排貼有55688標誌的台灣大車隊計程車護駕，主禮車上的職業駕駛是LuLu的父親黃路，在女兒大喜之日親手掌舵，黃路一坐上駕駛座，就按下計費跳表機，新娘LuLu與女婿陳漢典當場笑出來，當車隊完成迎娶回到會場，黃路還列印出125元收據交給新人，象徵把最穩定的幸福準時送達。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 23則留言
攀登》爬台北101酬勞少到尷尬 Honnold透露最大挑戰
在因雨延後24小時後，美國攀岩好手Alex Honnold今天花了1小時31分33秒的時間成功征服台北101，完成史上最高都會區徒手攀登紀錄。TSNA ・ 1 天前 ・ 39則留言
本週3段式變天！明起轉雨「這天最冷」跌破10度 一圖秒看懂
把握好天氣！氣象粉專天氣風險分析師吳聖宇表示，今（26）日白天較溫暖，不過這週有兩次大陸冷氣團南下，一次是週二到週四清晨（27至29日），一次是週六至下週三清晨（31日至2月3日），兩次降雨機會都較高，未來7至10天天氣、溫度起伏變動大，已有春天的感覺，提醒民眾要多加留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 2則留言
1570萬元確定入袋！霍諾德「征服台北101」零防護登頂…妻成他最強後盾
美國傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨天（25日）只花91分鐘，無防護裝備完成徒手攀登台北101的挑戰；活動前，外媒曾揭露，這次挑戰報酬約50萬美金，換算台幣約1570萬元；如今順利完成挑戰，替自己的運動生涯寫下新的戰績，這筆報酬也確定入袋。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 24則留言
不吃肉怎麼長肌肉？霍諾德爬101竟「長年吃素」 醫師揭密飲食關鍵
許書華表示，很多人常質疑：「不吃肉怎麼長肌肉？沒吃肉哪來體力？會不會蛋白質不足？」但霍諾德的表現正是最佳案例，證明「植物系」不等於「沒力氣」，只要攝取得當，植物性蛋白也能滿足高強度體能需求。她進一步說明，植物性蛋白質的補充需掌握三大原則：一是豆類與穀類的...CTWANT ・ 1 天前 ・ 108則留言
濕冷地獄再臨？連兩波急凍下探11度 周末強冷直逼寒流
（記者許皓庭／綜合報導）本週全台將受兩波冷空氣接連襲擊，天氣變化極為迅速。首波冷空氣預計週二（27日）抵達，北 […]引新聞 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
年終4.4個月卻想哭！台銀女曝「實領金額」淚崩：買房不敢想 看這行破百萬超羨慕
隨著農曆春節的腳步逼近，上班族最引頸期盼的「年終獎金」陸續開獎！年終獎金的厚度，深受產業類別、公司獲利與職級待遇影響，辛苦了一整年，當銀行帳戶的數字跳動時，有人笑得合不攏嘴，卻也有人倍感心酸。而近日就有一名女網友透露，自己領完年終後只想哭，雖然年終高達4.4個月，但本薪才3萬6千元，算下來也只有15萬多，讓他不禁直呼「買房根本不敢想」。鏡報 ・ 1 天前 ・ 117則留言
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤
許瑋甯超挺！趕回台北參加典Lu婚禮 下衣失蹤同框邱澤EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 5則留言
睽違8年！林志玲驚喜現蹤橫店拍戲...古裝造型曝光 網全看呆了
「台灣第一名模」林志玲嫁給Akira後，育有一子，雖然大部分時間都放在家庭中，不過林志玲仍偶爾會出席公開活動，令人驚喜的是，林志玲近日被捕獲到現蹤橫店拍戲，古裝的打扮也掀起大家討論。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 47則留言
萬年總召出招了？藍委曝柯建銘「私下放話1事」 預言賴清德恐面臨這下場
民進黨立院黨團總召柯建銘日前鬆口「會去登記（參選總召）」，未來動向受到高度關注，國民黨立委王鴻薇透露，柯建銘不愧是萬年總召，在立法院的操作只能說「薑還是老的辣」，考量到民進黨團至今仍未敲定人選、也沒有其他人表態，王鴻薇直言，若柯建銘續任總召，一定會折損總統賴清德作為黨主席的政治威信。更多風傳媒新聞：蔡英文、柯建銘都動了？吳子嘉揭「綠營老將出招內幕」 預言賴清......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 57則留言
馬上要變天了！「這天」起東北季風連凍4天 2地區最低溫恐下探14度
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導今（25）日冷氣團逐漸減弱，台灣轉受東南風影響，各地氣溫回升，白天感受明顯較為舒適。不過，這樣的回暖僅為短暫現象，氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言