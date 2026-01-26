心理師的諮商室觀察：那些最終能走出原生家庭創傷的人，都做對了什麼？

文：楊舒雲（諮商心理師、社會工作師，現任職於地檢署擔任觀護心理師，經營有臉書專頁）

在我的心理治療實務工作中，無論是在過往的諮商室，或是現在身處的地檢署觀護現場，「原生家庭」始終是繞不開的核心命題。

我看過許多在社會定義下極為成功的人士，也看過在生命邊緣掙扎的靈魂。他們的外在處境截然不同，但內在卻往往有個驚人相似的小孩——那個小孩縮在角落，不斷問著：「為什麼他們要這樣對我？」

很多人來到心理師面前，不論最初的表面議題是愛情、友情、職場、社交困境或其他，談到最後的指向竟然不約而同的是原生家庭。

更有時候，當個案發現是父母給他的影響時，甚至希望能有一個方法，透過諮商讓父母「清償債務」，還給他們一個遲來的道歉或公道。

然而，不管是教科書上的理論或是經過這些年的臨床觀察，我發現了一件殘酷但也最充滿希望的事實：

那些最終真正能走出原生家庭創傷、活出自己樣子的人，並不是因為他們的父母終於改變了，而是因為他們做對了一件事：他們決定停止當一個「受害者」。

放棄「改變過去」的希望，承認那口井是乾的

這聽起來很令人心碎，對吧？我們受了這麼多傷，為什麼要放棄討回公道？

但在心理治療中，所謂的「走出」，往往始於「哀悼」。

卡在原生家庭泥淖裡最深的人，通常也是對父母仍抱有最大「潛在期待」的人。我們期待那句「對不起」、期待那句「我以你為榮」、抑或是「媽媽是愛你的」。

我曾遇過一位在職場叱吒風雲的高階主管，她哪怕已經四十歲了，每次升遷或是拿到大案子，第一件事還是打電話回家報告。

但電話那頭傳來的永遠不是稱讚，而是：「妳賺那麼多錢有什麼用？隔壁陳阿姨的女兒都生第二胎了。」

每一次，她都像是被潑了一桶冷水，卻又在擦乾後，期待下一次能換來溫暖的熱水。

這份期待讓我們像是一個拿著空水桶的人，日復一日地把桶子垂進那口乾枯的井裡（父母），試圖打撈出我們渴望的愛與肯定。

結果當然是徒勞無功，而每一次的徒勞，都伴隨著新的憤怒與受傷。

那些走出來的人，關鍵在於他們經歷了一個艱難的心理轉折：承認這口井就是乾的。 他們接受了父母的侷限性——也許父母就是情緒不成熟，也許父母就是沒有能力愛人。

當我們承認「我要的東西，他們給不起」時，雖然會經歷巨大的失落與悲傷，但同時，我們也終於能將手中的水桶收回來，轉身去別的地方找水喝。

這就是轉變的開始。具體來說，這些「倖存者」在心理上完成了以下三個重要的練習：

1. 停止向錯誤的對象尋求認可（Stop Seeking Validation）

過去，我們把自我價值的評分表交在父母手上。他們皺眉，我們就覺得自己糟糕透頂；他們微笑，我們才覺得自己值得活著。或是我們覺得他們欠我們一份愛，害我們向下沉淪，而在憤怒的漩渦中浮沉。

走出創傷的人，懂得止血，不再請求評分、索討道歉。他們開始練習「自我再撫育」（Reparenting）。當自己做得好時，練習對自己說：「你很棒，我看見你的努力了。」當自己受挫時，練習對自己說：「沒關係，這不是你的錯，我在這裡陪你。」

他們不再等待父母的掌聲，而是成為自己最忠實的啦啦隊。

2. 設立「心理防火牆」而非僅是物理界線

很多人以為搬出家裡就是獨立，但這往往只是物理上的距離。

真正走出來的人，建立的是「心理界線」。這就像是在心中築起一道防火牆。當父母再次發動攻擊、貶低或勒索時，他們能像個旁觀者一樣觀察：「喔，媽媽現在又在焦慮了，她正在試圖用罵我來緩解她的焦慮。」

他們能分清楚：「這是父母的情緒，不是我的責任；這是父母的投射，不是事實。」

因為有了這層緩衝，他們或許還是會感到不舒服，但不會再被那股情緒漩渦捲進去淹死。

3. 從「受害者」轉身成為「負責者」

這最後一點最難，但也最重要。

身為心理師，我絕對同意：當年受的傷，絕對不是你的錯。 那些忽視與虐待，不該發生在任何一個孩子身上。

然而，沈溺在「受害者」的角色裡，雖然能讓我們保有道德上的優越感（我是對的，你們是錯的），卻也讓我們將快樂的鑰匙交給了加害者。只要父母一天不變好，我們似乎就有理由繼續過得悲慘。

那些最終獲得自由的人，都做了一個勇敢的決定：「受傷不是我的錯，但療癒是我自己的責任。」

他們不再等待父母來修補他們，而是捲起袖子，透過閱讀、諮商、建立新的關係，一磚一瓦地重建自己的內在之家。

你已經長大，可以當自己的父母了

寫這篇文章，並不是要勸大家輕易地「原諒」或「和解」。在我的觀點裡，沒有經過真實哀悼與憤怒的「原諒」，往往只是另一種壓抑。

我想說的是，無論你的父母是否依然故我，無論那口井是否依然乾枯，你都已經不是當年那個無助的孩子了。現在的你，擁有力量，擁有資源，更擁有選擇權。

走出原生家庭創傷，不是為了證明給誰看，而是為了把你自己，從過去的幽靈手中贖回來。

這條路不容易，但我見證過許多人真正的轉向。如果你覺得一個人走太累，心理諮商會是一個安全的空間，陪你練習如何轉身離開那口乾枯的井，轉身看見外面廣闊的海洋。

