心理測驗！粿粿曾自豪「不會出軌」 星座專家秒打臉
前啦啦隊女孩粿粿與拗工范姜彥豐傳出婚變，對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，事件持續延燒。粿粿過去在小S主持的《小姐不熙娣》受訪片段被挖出，當時曾斬釘截鐵表示自己不會出軌，結果當場被星座專家打臉，引發網友熱議。
粿粿被爆料劈腿消息一傳出，《小姐不熙娣》官方YouTube昨馬上發布精選片段，當時粿粿和范姜彥豐一起上節目，主持人小S詢問夫妻倆「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿立刻點頭回答：「好像是耶」。
下一段節目，星座專家白瑜幫現場來賓做心理測驗，列出4張圖卡測試感情忠誠指數，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」及「山中小屋」，要大家心裡想像某個人，要一起去哪個環境，粿粿選中了山中小屋。
白瑜表示，選擇「山中小屋」的感情忠誠度只有50分，通常會想逃避現實，「山中小屋有很多事情可以做，當下可能蠻危險的，如果心情不好，如果有個又因、誘惑，就可能會出軌。」
網友看了不可思議，直呼「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「小S姐又神預言了？」、「白瑜老師真的很厲害，不光這影片而已，講的話都會常被點醒一些事」、「小S是不是其實可以預知未來，表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是……」。
更多太報報導
《全明星》接連爆出軌！不只王子、粿粿 網揪出2組人：根本「戀愛換乘」
王子被控與粿粿「婚內出軌」 經紀公司表態了
王子高調問粿粿「對啪啪啪情有獨鍾？」到范姜IG點名：沒看她這麼開心過
其他人也在看
惠譽：中國房地產市場困境料持續至明年，恐對銀行資產品質構成壓力
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，國際信評機構惠譽(Fitch)方面表示，儘管中國政府加大力道提振需求，但持續多年的房地產困境預計將延續進入2026年，並進一步對銀行的資產品質構成壓力。惠譽董事Lulu Shi週三在上海的簡報會上表示，在房地產市場回穩之前，中國各地區的新屋銷售可能會較目前水準下降15%-20%。同時，明年交易額可能還會下降7%-10%。Shi表示，中國循序漸進的刺激措施並未阻止住宅市場進一步放緩，只有在就業市場回穩、家庭收入回升之後，房地產市場才能真正復甦，而這需要一系列政策和較長的時間。Shi表示，從好的方面來看，支持房地產行業的措施避免了「硬著陸」，因為不會再出現一波開發商違約潮，否則將會嚴重打擊購房者的信心。中國房地產市場持續四年的下滑拖累了經濟，今年第三季經濟增速創下一年來最慢。房價持續下跌令購房者望而卻步，並且愈加擔憂房地產作為保值方式的可靠性。惠譽金融機構主管Vivian Xue在同一簡報會上表示，國內房地產市場前景黯淡也意味著，明年銀行在房地產方面的壞帳水準可能依舊居高。這種情況，再加上家庭償還抵押貸款和其他個人貸款的能力減弱，意味著銀行的資產質量明年可財訊快報 ・ 24 分鐘前
【土象星座運勢】10/30 摩羯座防為錢傷感情、金牛座謹慎處事、處女座百廢待舉
★摩羯座：親友或組織可能需要你的資金。慎防為錢傷感情，忌追求快速致富。 ★金牛座：商業交易、談判協商易面臨多頭馬車的狀況。謹慎處理，愛惜羽毛。 ★處女座：百廢待舉，忙碌奔波。容易為合作關係負責任。需要排定優先順序。太報 ・ 1 小時前
《女王偵訊室2025》霸氣開播！ 堀北真希演員尪讚天海祐希「穩住」全場
天海祐希主演的日劇《女王偵訊室2025》，該系列從12年前開播至今人氣不墜，今年推出第五季強勢回歸，首播收視表現斐然，前兩集平均收視率雙雙衝破9%，首集就邀來實力派男星山本耕史飾演新聞主播，他現實中是女演員堀北真希的丈夫，一登場即掀起話題。鏡報 ・ 12 小時前
聯邦投信投資講座 解密日本資產布局
聯邦投信於10月28日舉辦聯邦日本收益成長多重資產基金投資講座，會中由聯邦投信董事長涂洪茂致詞，由基金經理人王棋正介紹產品特色與日本市場投資趨勢。工商時報 ・ 5 小時前
川習會前 川普：已批准南韓在美打造核動力潛艦
美國總統川普(Donald Trump)今天(29日)批准了其盟友南韓打造核動力潛艦。在一天前，兩國表示達成了一項廣泛貿易協議。 川普與南韓總統李在明29日在南韓慶州會面。一名南韓總統幕僚表示，兩國達成了一項廣泛協議，內容涵蓋投資與造船，川普則表示，這些協議「幾乎」敲定。 川普今天在真實社群(Truth Social)上表示：「我批准他們打造一艘核動力潛艦，而不是他們現在擁有的老式、遠不如核動力靈活的柴油引擎潛艦。」 川普在另一則貼文中說：「南韓將在費城造船廠打造其核動力潛艦，就在我們美好的美國。」川普說：「我國的造船業即將迎來強勁復甦。」 李在明29日請求川普「做出決定，允許我們取得核動力潛艦所需的燃料。」李在明告訴川普：「我們並非計畫建造攜帶核武的潛艦，而是因為柴油潛艦的水下續航力較差，限制了追蹤北韓或中國潛艦的能力。」 李在明表示，如果南韓擁有核動力潛艦，將有助於美國在這個地區的活動。 美國核動力潛艦繼續被普遍認為是美軍擁有的最敏感且最受保護的技術。美國對這項技術極為保密，即便近期宣布與英國和澳洲等親密盟友達成協議，協助澳洲取得核動力潛艦，這也沒有涉及美國直接轉移這項技術。 在川中央廣播電台 ・ 1 小時前
暗指美國行成導火線？范姜彥豐退追同行2成員 王品澔經紀公司發聲
前中信兄弟啦啦隊成員粿粿29日遭老公范姜彥豐控訴婚內出軌男星王子，引發熱議。尤其范姜彥豐在影片中特別提到，粿粿和好友們去了一趟「美國行」，回來後變了一個人，開始早出晚歸後期甚至不願意報備去向，甚至有眼尖網友發現，范姜彥豐在事發後，IG退追了美國行成員王品澔及簡廷芮。對此，王品澔經紀公司出面回應，強調王品澔對整起事件完全不知情。中天新聞網 ・ 16 小時前
王子將成新1代「時間管理大師」？讓網分析「關鍵可疑點」
娛樂中心／綜合報導棒棒堂成員「王子」遭男星范姜彥豐控訴介入婚姻，范姜彥豐強調自己已掌握對方妻子粿粿的關鍵證據，消息曝光後引發熱議。對此，有網友依照過往媒體報導推論，並以「王子2022至2023年可能同一時間吃3個正妹？」為題發文，稱他為「新一代時間管理大師」。民視 ・ 18 小時前
阿弟當兵照曝光！ ENERGY粉激動喊：這一定要存下來
最近藝人「閃兵事件」像踩地雷一樣一顆顆爆開，男團ENERGY也因為成員涉及閃兵爭議正接受檢方調查。有網友在社群上分享一張阿弟（蕭景鴻）當兵時的照片，讓粉絲激動到不行，留言狂喊「這一定要存下來！」照片中他穿著整套阿兵哥服裝、拿著帽子露出平頭，臉上稚氣未脫，不少人驚呼：「真的有去當兵！」鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
金門女腳踝拉傷！半年後腿變細「走路跛腳」 醫檢查驚：完全斷掉
腳踝拉傷別輕忽，小心變跛腳。金門一名女子搬重物時，拉扯到腳後跟，起初以為只是拉傷，所以沒有多加留意，未料半年後小腿越來越細，走路變得一拐一拐，趕緊就醫檢查，阿基里斯腱竟完全斷掉，所幸經過治療，已能自在行走、登山旅遊。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前
范姜彥豐自嘲「綠帽小丑」！最後滑雪恩愛照曝光 全網超心疼：王子也在
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐於2022年結婚，2人育有一女「小粿醬」，今年7月爆出婚變，兩人對外一直避談此事。今（28)中午，范姜彥豐爆出震撼彈，指控粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，有網友甚至挖出，夫妻2人在日本滑雪，最後一次合體同框曬恩愛，行程也與王子同行。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 14 小時前
粿粿3年前答應求婚照曝 王子「當年反應」被挖出驚呆網
王子（邱勝翊）29日遭范姜彥豐指控介入他和老婆粿粿的婚姻，他發聲坦言，和粿粿有超過朋友間應有的界線。而粿粿3年前答應求婚的照片被挖出，對比王子的反應嚇壞不少網友。中天新聞網 ・ 1 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 19 小時前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 15 小時前
范姜彥豐公審粿粿、王子！律師嘆「討不到好處」驚：到底提了什麼條件？
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就有律師坦言，這是一個玉石俱焚的策略，「公審在法律上是討不到任何好處的」，也好奇為何粿粿、王子竟然寧願被爆料，也不願意答應范姜彥豐的條件。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐爆「看到粿粿與王子出軌證據」 粿粿反擊：與事實不符
前中信兄弟啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）2022年和男星范姜彥豐結婚，育有1女「小粿醬」，不過2人近期傳出「婚變」，但都沒有正面回應。沒想到范姜彥豐今(29)日無預警在社群發文，指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝...華視 ・ 19 小時前
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她
粿粿求婚照被挖「王子當年反應」網炸鍋！情史唯一認愛她造咖 ・ 16 小時前
遭范姜彥豐控婚內出軌王子！粿粿首發聲「認了婚變」：我會負起責任
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子。對此，稍早粿粿也發文回應了。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我
何潤東曝夫妻生活！除了拍戲就是陪老婆：以前是她陪我EBC東森娛樂 ・ 8 小時前
范冰冰「開大洞戰袍」登影展 「精修過猛」被抓包！
娛樂中心／江姿儀報導44歲中國女星范冰冰2018年陷入逃稅風波後，被中國演藝圈封殺7年，昔日頂流明星跌落神壇。近年她轉往國際舞台重返大螢幕，力拼復出，扭轉負面形象，新作入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。她時隔15年再次登上東京影展，盛裝走紅毯，王者歸來的絕美造型、強大氣場驚豔眾人。民視 ・ 1 天前