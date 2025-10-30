心理測驗！粿粿曾自豪「不會出軌」 星座專家秒打臉

粿粿和范姜彥豐上小S節目，曾強調自己不會出軌。翻攝YouTube頻道「小姐不熙娣」



前啦啦隊女孩粿粿與拗工范姜彥豐傳出婚變，對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，事件持續延燒。粿粿過去在小S主持的《小姐不熙娣》受訪片段被挖出，當時曾斬釘截鐵表示自己不會出軌，結果當場被星座專家打臉，引發網友熱議。

粿粿被爆料劈腿消息一傳出，《小姐不熙娣》官方YouTube昨馬上發布精選片段，當時粿粿和范姜彥豐一起上節目，主持人小S詢問夫妻倆「你們是不是覺得這輩子已經結婚了，不可能有出軌這種事發生？」粿粿立刻點頭回答：「好像是耶」。

下一段節目，星座專家白瑜幫現場來賓做心理測驗，列出4張圖卡測試感情忠誠指數，分別是「星光下漫步」、「熱鬧派對」、「奢華餐廳」及「山中小屋」，要大家心裡想像某個人，要一起去哪個環境，粿粿選中了山中小屋。

白瑜表示，選擇「山中小屋」的感情忠誠度只有50分，通常會想逃避現實，「山中小屋有很多事情可以做，當下可能蠻危險的，如果心情不好，如果有個又因、誘惑，就可能會出軌。」

網友看了不可思議，直呼「小S是不是有看出什麼端倪，太扯了」、「小S每一個問題都是靈魂拷問」、「小S姐又神預言了？」、「白瑜老師真的很厲害，不光這影片而已，講的話都會常被點醒一些事」、「小S是不是其實可以預知未來，表面在錄節目，其實在默默幫大家蒐證」、「原來山中小屋不是跟『范姜』去的，而是……」。

