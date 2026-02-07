心理諮商成效不佳？ 專家：無法快速見效

衛福部推動青壯年心理健康支持方案，帶動國內心理諮商需求成長。然而，不少民眾實際進入諮商後，卻感到成效不如預期，甚至不清楚該如何挑選合適的心理師。

專家提醒，諮商是一段需要時間累積的歷程，事前可先查詢心理師專長與自身所需，若開始諮商後，無法與心理師建立信任感，則建議可適時更換心理師。

諮商心理師葉北辰指出，心理諮商並非「談幾次就能解決問題」，而是陪伴當事人探索內在困擾的過程，依問題類型不同，可能需要六到八次，甚至長達數年。許多人帶著快速見效的期待前來，當現實未如預期改變，便認定諮商無效而中斷，忽略了諮商需要雙方投入與時間累積才能產生轉變。

在心理師選擇上，民眾多半憑直覺判斷。葉北辰表示，初次諮商時，民眾多處於高度情緒壓力下，若未立即獲得舒緩，容易產生排斥感。建議先釐清不適原因，若涉及原則性界線，例如對心理師性別有明確偏好，應直接選擇符合需求者，否則難以建立信任關係。

若只是溝通不順或問題觸動情緒，反而可將感受帶進後續晤談討論，往往成為諮商進展的重要契機。過程中若出現不舒服感受，也應主動表達，讓心理師調整互動方式；若溝通後仍無改善，再考慮更換機構，才是較理性且有助於心理復原的做法。

