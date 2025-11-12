心理諮商搶不到 大學生使用率低

衛福部去年8月推動青壯年心理健康支持方案，15～45歲民眾每人享3次免費心理諮商。諮商心理師公會全聯會調查，97％學生支持此服務，卻僅2成曾使用相關資源，學生指出，最主要原因為「搶不到」名額。

近年由壓力、情緒引起的校園危機事件屢見不鮮，學業壓力、人際關係與未來不確定感增加，大學生的心理壓力逐年升高。全聯會延續2023、2024兩年的大專學生壓力調查計畫，結合「社會情緒學習(SEL)」的議題，廣納全台2558份大專院校學生樣本，期待了解大學生心理韌性現況。

調查結果顯示，大四學生在面對壓力時展現出較佳的心理韌性，能將壓力視為自我成長的契機，因應壓力的能力較好。另外，大學生若發現心理健康問題，實際求助比例僅20％，有部分學生嘗試使用AI工具調節情緒。

國立台北教育大學心理諮商學系教授陳柏霖說，部分學生遇到心理問題，會先詢問AI機器人，透過與AI對話調解情緒，但AI會有侷限或負面影響，若沒有足夠專業知識，可能會產生誤解。

台師大學生會長黃莨騰直言，雖然不是每個人都需要心理健康支持方案服務，但大學生使用率偏低，很大一部分還是因為「預約不到」，急需各界關心，希望透過各項措施多給學生對於生活的掌控感，改善心理健康情況。

衛福部心健司長陳柏熹說，原本就不是所有學生都有心理諮商需求，預期比例不可能超過5、6成。各縣市目前資源未完全用罄，不過若有指定諮商所，可能較難搶到。明年將繼續推動心理健康支持方案，預算、諮商所家數、服務年齡都不會縮水，是否進一步擴大仍有待評估。