心理諮商 上班族抱怨時段不合

心理諮商需求近年持續上升，不少上班族抱怨「免費諮商卻要請假扣薪才能使用」很矛盾，反增困擾。民眾反映，中央與新北市提供的免費3次心理諮商多集中在平日白天，影響求助，要求增設平日晚間與假日諮商時段，讓資源看得到用得到。衛生局表示，年底需求量增加，衛生所會協助安排有空檔的合作機構，縮短等待時間。

25歲劉小姐剛出社會不久，因薪資有限、房租壓力大，加上對未來的不確定，長期陷入焦慮與失眠。朋友建議她嘗試心理諮商，但一次2、3000元費用讓她卻步，「如果沒效果，我反而要承擔更多壓力。」她有留意到政府提供每年3次免費額度，卻發現多數時段必須在平日白天前往。

廣告 廣告

拖了幾個月，身心狀況愈來愈嚴重，她最後排特休假去看診，「前2次感覺效果不大，但至少有人願意聽我說話，我想把3次用完再看看。」她希望未來能有更多夜間與假日時段，「不要因為時段不合，就錯過求助機會。」

市議員戴湘儀表示，「明明是免費服務，得為了配合時段請假扣薪，反而變成一筆成本。」她說，市府應檢討現行配置，增設平日晚間與假日諮商時段，才能真正讓民眾「用得到」。

衛生局副局長馬景野表示，中央的「15至45歲心理健康支持方案」由合作的心理諮商所、治療所與醫院門診執行，時段由業者排定，而非衛生局統一規範；多數諮商所因本身也提供自費服務，仍以一般上班時間為主。若民眾排不到，衛生所與心衛中心可協助媒合，必要時接手提供諮商服務。

馬景野說，年底需求量確實增加，衛生所會協助安排最近仍有空檔的合作機構，以縮短等待時間。心理師多從事自費治療，若需求量大，業者自然會增加夜間或假日時段。

【看原文連結】

更多udn報導

男人只愛大胸部？八點檔女神 遭男友強逼動刀

退休男節儉少外出 五年就花光積蓄瀕破產

最強交換禮物「小到看不清」 網：收到會愛死

迎20歲生日 女團成員突曝完成切胸手術露疤痕