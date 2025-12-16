心生畏懼！外送員留紙條：希望妳每天帶我去「國小廁所」

外送員於餐點上留下一張紙條，令女子感到心生畏懼。圖／翻攝自Threads

也太噁！一名女子15日在社群發文，指出在某外送平台點餐，收到餐後上面竟留有一張紙條，寫著「我是霧峰樹仁路外送員，我會一直等你跟我房事」，經調閱監視器，確實為該名外送員親筆寫下，引起女子心生畏懼；雖然目前貼文已遭刪除，不過網友也建議報警、變更外送平台姓名保護自身安全。

女子在社群發文，表示外送員「貼在我餐點上的紙條真的覺得很噁」，調監視器也確實是外送員在外送桌上寫完貼上去的；女子認為，身為一個女性看到這種字眼不僅感到害怕，連出門都需要格外擔心，目前該外送平台尚未給予任何回覆，住家管理員也建議到警局備案，擔憂該名外送員早已是「慣犯」。

貼文一出網友表示，「9月底的時候在我家外面也看過類似的東西」感到震驚，也有網友認為「國小廁所真的讓人很問號」、「他如果在外面等你怎麼辦」，直指外送平台「你們的外送員這樣不只是騷擾客人還涉及恐嚇威脅欸，會不會太誇張」，建議「可以去報案了，這算性騷擾了，言語文字都算，不是有肢體碰觸才算性騷擾。」

網友點出，該名外送員得知女子住家地址相當危險，呼籲盡快報警處理，同時所有女性於外送軟體上「不要放本人照片」，應以看不出性別作為名稱，若居住大樓者，地址不要寫清楚號別，餐點可送到家門者，門前可放置男生鞋子；另外「help」功能也可以讓該名外送員從此接不到你的單，強調防護措施「寧願多做也不要少做」。

事後該名女子也回應，會將外送平台改成男性的名字，也會持續留意自身安全，對於該名外送員「我也一定會去報警」盼不要再發生類似情況引起民眾畏懼；目前該名女子已經刪文，不過網友也盼不要因此對所有外送員產生負面印象，同時期望平台方及警方給予相對應處置。

★《鏡報》關心您： ◎察覺對方有性侵意圖時，應冷靜設法離開現場，並立即求救；若遭限制行動，勿過 度刺激對方，千萬不要抵死反抗。 ◎相信直覺！拒絕不舒服或不喜歡的肢體接觸。 ◎睡覺或盥洗時，門窗要上鎖。 ◎避免與有酒醉、吸毒、有暴力傾向或性犯罪前科的人獨處。 ◎當對方出現你認為不妥的言行時，應立刻離開或制止。 ◎如遭性侵，應立即報警與求助信任的人



