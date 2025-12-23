心疼兒沒錢⋯金援82萬元還幫繳停車費！「孤狼張文」連一句話都不跟媽說

社會中心／林昱孜報導

張文10月開始撰寫計劃書，並於19日執行。（圖／翻攝畫面）

27歲嫌犯張文19日正式執行殺人計畫，傍晚血洗台北車站、中山商圈釀成4死11傷，墜樓身亡留下謎團。檢警查扣其筆電、查明金流，拼湊案情樣貌，進一步查出2023年至2025年，張母一共提供82萬金援，甚至連停車費、驗車費帳單都是寄到老家，張母收到除了幫忙繳納外，也擔心兒子沒錢花用，趕緊匯錢。

張文犯下無差別攻擊案後墜樓身亡，父母接獲兒子闖禍後，北上接受調查，2人稱與他2年沒聯繫，但檢警調查發現，張文遭到軍方汰除後，曾短暫擔任保全離職後收入全無，靠的就是母親金援。

張文失業許久錢從何而來？檢警追金流發現張母匯82萬元。（圖／翻攝畫面）

警方查出，張文名下的中華郵政帳戶，2023年底至2025年10月間，每3個月會匯入3萬至6萬元不等的金額，一共37萬元；此外，2023年3月間，還有一筆母親匯入的45萬元，去年12月30日至今年1月2日，連續4天戶頭都進帳10萬元，2年來自家庭的金援一共82萬元。

據了解，張文交通工具為一輛紅色機車，還會靠Ubike代步，若是有停車費、驗車費未繳納，帳單就寄到桃園老家，母親收到心疼兒子沒錢，不但幫他繳清，還會趕緊匯錢到他帳戶。警方查出，張文獨來獨往，除了與房東有聯繫外，幾乎沒有聯繫對象，與提供金援的母親也沒有對話。

張文23日進行遺體解剖，父母抵達殯儀館。（圖／記者莊淇鈞攝影）

根據專案小組調查，張文從去年4月9購買刀具，今年1月再網購13把長短刀，今年10月，才出現攻擊計畫書。張文墜樓身亡留下謎團，檢警從他身旁親友、金流、筆電，逐一拼湊案情輪廓，同時將於23日下午解剖，採集檢體釐清是否有毒物反應。





