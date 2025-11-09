心疼女兒受騙淪「車手」！ 母揪心報警：別一錯再錯

詐團行蹤曝光，監控手(右)急轉點，低頭盯手機遭逮。（圖／TVBS）

詐騙集團利用年輕人當「車手」取款的情況層出不窮，一名母親因懷疑女兒被網友騙去當「車手」而向台北市警方求救。警方根據母親提供的情資，在新北市埋伏觀察，成功攔截準備前往超商取款的女兒，同時逮捕詐團派來監控的陳姓男子。這起案件顯示家長的警覺性與及時通報對於防止詐騙犯罪的重要性，也揭露了詐騙集團如何利用年輕人的單純心理，讓他們成為轉移贓款的工具人。

一名頭低低沿路盯著手機的黑衣男子引起埋伏警力的注意，警方看準時機上前逮捕。當警察質問他來這裡做什麼時，該男子態度異常冷靜，試圖裝傻反問警方。然而警方早已掌握情資，懷疑這名約20歲的陳姓男子是詐騙集團的「監控手」，負責在超商附近盯人取款。當他察覺有警察在監視而轉換位置時，已經被埋伏的警力盯上，最終在大街上被逮捕，女車手也一同被帶回警局。

警方能夠精準掌握情資，是因為女車手的母親及早發現異狀。女車手曾向母親透露，她透過交友軟體認識的網友介紹工作給她，只要幫忙收取公司的錢，每次可從中抽取2000元，連搭計程車的費用都有補貼。母親聽完立即懷疑這是詐騙活動，雖然勸阻女兒不要繼續，但女兒並未聽進去。

無奈之下，母親前往台北市萬華警方求助，詢問這種情況是否為詐騙。警方表示雖然無法100%確定，但對方極有可能是詐騙集團，隨後通知中和警方協助注意。錦和派出所所長梁世詮表示，警方接獲親友疑似遭詐騙並被利用為詐騙集團取款車手的報案後，立即在犯罪現場埋伏，成功逮捕了車手及詐團派來的監控手。

母親這樣做的目的，是希望女兒不要一錯再錯，同時也不允許詐騙集團繼續利用女兒的單純，把她當作贓款轉交的工具人。面對網路上來路不明的工作機會，務必提高警覺，避免淪為詐騙集團的幫兇。

