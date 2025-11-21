心疼女友生活壓力大 他想「賣北部房搬南部」慘遭拒 網搖頭：畫錯重點





南北城市發展與生活步調有差異。有網友表示在板橋有房，但看女友北部生活壓力大，去南部顯得放鬆快樂，興起「賣北部房搬到南部」想法，但女友反對。眾人直指「畫錯重點」。

該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己從小住在板橋，家裡三代都是新北市人，加上長輩有留一間沒有房貸的房子，沒有買房壓力，按理來說應該就順理成章在北部成家立業。但認識女友後，他的想法開始動搖，因為看到女友在台北上班，要通勤、加班，壓力不小，累到不會像從前那樣笑，就連回到家坐著都能睡著，讓他很心疼，加上他發現只有兩人離開台北去雲林西螺之類的南部時，女友就像變了一個人，整個人就會放鬆下來，會笑、會走慢一點，會一直說「好想多待兩天」。

廣告 廣告

兩相對照之下，讓他開始懷疑「住北部真的比較好嗎？」，也開始考慮如果把板橋那間無房貸的房子賣掉，改去西螺買透天，生活壓力變低，女友能過得比較輕鬆愉快。但女友卻不贊同，非常堅定表示目前的工作和朋友都在北部，她不想離開城市，也覺得南部生活步調太慢待久了怕無聊、怕不習慣、怕後悔，也很坦白且堅定的表示「完全不想搬離北北基桃」。

女友的反應讓他心中很矛盾，反省自己是否太武斷的同時，也覺得有點不甘心，自己只是想覺得「對我們比較好的路」拿出來討論，明明是自己願意放棄北部最穩定的基礎重新開始，女友卻什麼都不願意動，甚至連「試試看」都不想。他也坦言，女友的「不想」和自己的「想試」 變成目前兩人價值觀卡住的點，擔心可能會導致彼此走不下去，因此想問問網友們的看法。

▼原PO考慮搬到南部讓女友過較輕鬆的生活，但女友卻堅持表示不想離開北部，兩人想法出現分歧。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）

此案例吸引許多網友留言討論，不少人認為原PO恐怕誤會了讓女友放鬆的真正原因，直言「是放假讓她放鬆，不是南部」、「玩誰不是放鬆，你眼光不夠長遠」、「你在台北不用工作的話，步調也可以很慢」、「怎麼會把旅遊跟工作的狀態比？」、「玩跟生活本來就會不一樣，最後到南部生活也會一樣累、一樣有壓力，不如多帶她出門走走，放鬆心情即可」。

▼許多網友指出，讓人放鬆的是「休假」的心情，而不是地點，認為原PO因為女友到南部度假開心就想搬到南部生活，恐怕是畫錯了重點。（示意圖，非新聞當是／取自Pexels）

也有人認為原PO要反省一下自己是否陷入了自我犧牲和自我感動的心態而想強迫女友卻不自知：「有點本末倒置了欸兄弟，假如今天你們是住在中南部習慣中南部的生活，你們偶爾來台北玩也會覺得哇好想多待幾天，這跟住哪裡在哪裡沒有關係，這就是脫離原本的生活圈脫離工作跟各種壓力下的輕鬆的感覺」、「誰出去玩不開心的 出去玩去南投去台南去台東去哪裡誰都會開心啊，誰會到覺得出去玩在某地會開心的笑=在某地生活就會天天笑，從小在台北都會區長大的人怎麼會沒事突然願意搬去雲林？沒有捷運交通怎麼辦？親朋好友怎麼辦？晚上想去餐廳吃飯想喝酒想唱KTV想逛街怎麼辦？扯什麼女友堅持台北優先，你在那邊自我中心自溺在自己的幻想中，還覺得自己好偉大，犧牲自己的家族產業拯救女友」。

也有過來人分享經驗：「她沒有義務跟你試試看，但有權力拒絕。如果不是需要分母你自己去試試啊，大不了分手或遠距，你想的這麼美好就自己離鄉背井去體驗就好，不錯女生就會去，不需要一開始就拖人家下去。我男友以前在竹科我在台北，也沒逼我，週週去台北找我，後來我來竹北試試（房租男生付），去園區工作，後來的確薪資高更多還爽，就定居了。現在我們一人都自己買一間房。成功的案例包含尊重跟理解」。

（封面示意圖／取自pixabay）

更多東森財經新聞報導



準備結婚買1300萬新房！ 女友出300萬喊一起掛名 他傻了：快樂不起來

29歲工程師買不起台北房！女友失望：你存款沒1千萬？

自己出錢買房「女友卻大發飆」！工程師不解求助 全場秒懂