心疼女友生活壓力大 他想「賣北部房搬南部」慘遭拒 網搖頭：畫錯重點
南北城市發展與生活步調有差異。有網友表示在板橋有房，但看女友北部生活壓力大，去南部顯得放鬆快樂，興起「賣北部房搬到南部」想法，但女友反對。眾人直指「畫錯重點」。
該名網友在論壇Dcard上發文，表示自己從小住在板橋，家裡三代都是新北市人，加上長輩有留一間沒有房貸的房子，沒有買房壓力，按理來說應該就順理成章在北部成家立業。但認識女友後，他的想法開始動搖，因為看到女友在台北上班，要通勤、加班，壓力不小，累到不會像從前那樣笑，就連回到家坐著都能睡著，讓他很心疼，加上他發現只有兩人離開台北去雲林西螺之類的南部時，女友就像變了一個人，整個人就會放鬆下來，會笑、會走慢一點，會一直說「好想多待兩天」。
兩相對照之下，讓他開始懷疑「住北部真的比較好嗎？」，也開始考慮如果把板橋那間無房貸的房子賣掉，改去西螺買透天，生活壓力變低，女友能過得比較輕鬆愉快。但女友卻不贊同，非常堅定表示目前的工作和朋友都在北部，她不想離開城市，也覺得南部生活步調太慢待久了怕無聊、怕不習慣、怕後悔，也很坦白且堅定的表示「完全不想搬離北北基桃」。
女友的反應讓他心中很矛盾，反省自己是否太武斷的同時，也覺得有點不甘心，自己只是想覺得「對我們比較好的路」拿出來討論，明明是自己願意放棄北部最穩定的基礎重新開始，女友卻什麼都不願意動，甚至連「試試看」都不想。他也坦言，女友的「不想」和自己的「想試」 變成目前兩人價值觀卡住的點，擔心可能會導致彼此走不下去，因此想問問網友們的看法。
▼原PO考慮搬到南部讓女友過較輕鬆的生活，但女友卻堅持表示不想離開北部，兩人想法出現分歧。（示意圖，非新聞當事人／取自Pexels）
此案例吸引許多網友留言討論，不少人認為原PO恐怕誤會了讓女友放鬆的真正原因，直言「是放假讓她放鬆，不是南部」、「玩誰不是放鬆，你眼光不夠長遠」、「你在台北不用工作的話，步調也可以很慢」、「怎麼會把旅遊跟工作的狀態比？」、「玩跟生活本來就會不一樣，最後到南部生活也會一樣累、一樣有壓力，不如多帶她出門走走，放鬆心情即可」。
▼許多網友指出，讓人放鬆的是「休假」的心情，而不是地點，認為原PO因為女友到南部度假開心就想搬到南部生活，恐怕是畫錯了重點。（示意圖，非新聞當是／取自Pexels）
也有人認為原PO要反省一下自己是否陷入了自我犧牲和自我感動的心態而想強迫女友卻不自知：「有點本末倒置了欸兄弟，假如今天你們是住在中南部習慣中南部的生活，你們偶爾來台北玩也會覺得哇好想多待幾天，這跟住哪裡在哪裡沒有關係，這就是脫離原本的生活圈脫離工作跟各種壓力下的輕鬆的感覺」、「誰出去玩不開心的 出去玩去南投去台南去台東去哪裡誰都會開心啊，誰會到覺得出去玩在某地會開心的笑=在某地生活就會天天笑，從小在台北都會區長大的人怎麼會沒事突然願意搬去雲林？沒有捷運交通怎麼辦？親朋好友怎麼辦？晚上想去餐廳吃飯想喝酒想唱KTV想逛街怎麼辦？扯什麼女友堅持台北優先，你在那邊自我中心自溺在自己的幻想中，還覺得自己好偉大，犧牲自己的家族產業拯救女友」。
也有過來人分享經驗：「她沒有義務跟你試試看，但有權力拒絕。如果不是需要分母你自己去試試啊，大不了分手或遠距，你想的這麼美好就自己離鄉背井去體驗就好，不錯女生就會去，不需要一開始就拖人家下去。我男友以前在竹科我在台北，也沒逼我，週週去台北找我，後來我來竹北試試（房租男生付），去園區工作，後來的確薪資高更多還爽，就定居了。現在我們一人都自己買一間房。成功的案例包含尊重跟理解」。
（封面示意圖／取自pixabay）
更多東森財經新聞報導
準備結婚買1300萬新房！ 女友出300萬喊一起掛名 他傻了：快樂不起來
其他人也在看
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王俐人吃自助吧打包遭制止「怒留一星開嗆」！老闆以和為貴道歉了
藝人王俐人19日到台北大安區「樂活養生健康鍋」用餐，因欲將自助吧的一顆蛋外帶遭制止，覺得店員態度不佳，事後在Google留下1星評論，質疑店家把客人當成小偷。消息曝光後，網友多數力挺店家，討論熱烈。中天新聞網 ・ 12 小時前
又有颱風要來了！專家示警「台灣3地區」生成時間曝
生活中心／周孟漢報導今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，但從白天起將逐漸回溫，南部這2天更是有機會飆到30度。雖然氣候短暫回暖，但氣象專家賈新興表示，將又有2波東北季風南下，不僅水氣會增多，溫度也會變低；令人憂心的是，菲律賓東方海面有熱帶系統發展，可能會在26、27日於南海附近成颱，並影響台灣「3地區」。民視 ・ 17 小時前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 22 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 20 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
冷到發抖！一圖看「雲霄飛車」溫度曲線 周末短暫回溫
氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，隨著12月接近，冬季感受將愈加明顯，氣溫起伏加劇也將成為常態。中央氣象署則表示，未來幾天清晨仍是這波東北季風影響最劇烈的時段，周末東北季風減弱後，氣溫可望回升，但下周東北季風將再度增強，氣溫會再次下降。中天新聞網 ・ 1 天前
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸
把握周末短暫好天氣！下周全台又變天 連3天雨彈狂炸EBC東森新聞 ・ 20 小時前
強冷空氣影響到後天！週末東北季風減弱 高溫飆升至30度
[Newtalk新聞] 今(19)日東北季風持續增強，清晨最低溫只有11.8度，北部白天也僅20度，對此，氣象署指出，明(20)天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，預計這波冷空氣影響到後(21)天清晨，後天白天後會逐漸回溫，週末東北季風減弱，氣溫明顯回升，23日將會是這週最溫暖的一天，高溫有可能飆至30度。 氣象署指出，今天清晨氣溫偏低，北台灣僅14、15度，中南部17、18度，最低溫出現在馬祖11.8度，本島最低溫為新北富貴角12.4度，桃園、新竹及苗栗也在12到13度；明天清晨持續涼冷，可能出現15度低溫，白天溫度就會回升，中南部可回到20度以上，但北台灣仍只有20度。 至於降雨趨勢的部分，今日迎風面的桃園以北、宜花地區容易有局部短暫雨，北海岸、大台北山區、宜蘭地區整日陰雨，其他地區雲量偏多，降雨較不明顯，中南部山區與部分平地有飄雨情況；明後2天天氣類似，且花東、各地山區需注意局部零星短暫雨。 而這波東北季風影響到21日清晨，21日白天起逐日回溫，中南部回升較明顯，但要留意日夜溫差大；週末北季風減弱，氣溫明顯回升，其中23日會是這週最溫暖的一天，北台灣及西半部可達26至30度，但很新頭殼 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 22 小時前
43歲侯湘婷接任國小家長會長 凍齡美貌驚艷粉絲
曾被封為「玉女歌手」的侯湘婷，當年以《秋天別來》、《為你流的淚》等代表作走紅，2007年淡出演藝圈到美國深造設計領域，2013年與捷安特董事長外孫楊孟學結婚。近日，中部某國小在臉書發布家長會長交接活動的照片，43歲的侯湘婷意外重現眾人眼前，她身穿優雅的紫色禮服、氣質依舊，精緻的五官和凍齡狀態令粉絲驚艷不已，紛紛留言表示「完全沒變！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
玄彬、孫藝真勇奪影帝后公開「兒子真名」 三字深藏爸媽愛意！兩人青龍獎不停放閃超甜蜜
說玄彬、孫藝珍橫掃《第46屆青龍電影獎》頒獎典禮所有焦點也不為過！因為兩人不僅婚後首度同台，還一起拿下最高人氣獎，甚至影帝影后都史無前例同時奪走，上台致詞更是放閃到不行，連3歲兒子「甜豆」的名字，都第一次公開給大家知道。Yahoo奇摩娛樂新聞 ・ 20 小時前
展示車當新車？ 消費者見行車記錄器才發現 業者：調解中
高雄一名陳先生，今年八月向知名車廠購買定價93萬元的全新車輛，交車後，意外發現行車紀錄器拍下車輛在展示中心展示的過程，甚至被試乘過，讓他難以接受，向車商反映並提出延長保固，彌補業者沒據實以告的瑕疵，卻...華視 ・ 1 天前
年輕妹「睡沙發不再打呼」一覺到天亮！醫師一聽驚呆 揪出原因
你睡覺會打呼嗎？耳鼻喉科醫師蔡明劭近日分享一起個案，一名年輕小姐深受打鼾聲困擾多年，結果發現只要睡在沙發，問題竟然就解決了。經過睡眠檢查後釐清了真實病因，才發現原來是因為睡姿所致。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
4星座年底能量轉強！貴人助攻、好消息接二連三…多重財源同步開啟
《搜狐網》星座專欄點名4星座11月中旬後，星象能量開始轉強，「事業＋財運」雙喜臨門，先前的努力終於被看見，升職、加薪、貴人助攻等好消息接二連三；偏財運也悄悄上線，意外收入、紅利獎金、多重財源同步開啟，下半個月將會越走越順，「忙得充實，花得愉快」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前