心疼妻已生3胎！陸男結紮後第4胎意外報到 醫驚：輸精管復通

大陸一名男子馬先生因心疼妻子已生三胎，於去年初進行結紮手術。沒想到不到一年妻子竟意外懷孕。馬先生找到當初做手術的醫院，醫院方面承認手術有問題，但談及賠償問題時雙方沒有共識，馬先生便找媒體曝光。

大陸一名男子已進行結紮手術，妻子竟又意外懷孕。（圖／《紅星新聞》）

綜合大陸媒體4日報導，大陸河南鄭州的馬先生因妻子已生育三個孩子且均為剖腹產，出於心疼妻子，於去年1月23日在鄭州市第三人民醫院接受男性結紮手術。術後他遵照醫囑一個月內未同房，並前往該院複查精子，檢查結果顯示精子密度為0，醫生透過微信告知無需避孕。

然而到了去年12月，馬先生的妻子卻被檢查出再次懷孕。馬先生感到困惑不解，隨後再度前往該醫院檢查，結果顯示其精子量已恢復正常。他向媒體《小莉幫忙》求助表示，做結紮手術就是為了不讓妻子再受傷害，但現在孩子既然來了，妻子也願意把他留下，希望醫生能給一個說法。

鄭州市第三人民醫院醫政科工作人員回應承認，馬先生的結紮手術確實復通了，這個問題存在，但對後續問題暫無法回答，希望能進行調解處理。醫院方面表示結紮手術不能保證百分之百不懷孕，有一定失敗率是正常現象，並建議走法律程序解決。

席軍旗律師認為，在該事件中要看醫院是否告知此種情形發生的風險，建議雙方充分協商；如果協商不成，求助人可以先做醫療過錯鑑定，明確醫院責任後再行索賠。

馬先生表示，養三個孩子已經讓兩口子壓力不小，突然又來了第四胎讓夫妻倆不知是該喜還是該愁。他直言本來想省心，結果更操心了。目前夫妻倆一邊等待醫院的最終補償，一邊準備材料打算起訴，妻子則傾向於留下孩子。

