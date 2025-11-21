心疼子瑜赴韓打拚！媽罕談10年心路歷程 「團員互動真相」全說了
〔記者邱奕欽／台北報導〕TWICE今(22日)起一連2天在高雄開唱，台灣籍團員子瑜的媽媽「Lydia燕玲」，近日罕見拍片透露心路歷程，坦言等了10年才盼到TWICE首次在台灣開唱，「真的太不容易！」她更首度揭開團員們及其家人長期將子瑜視如己出，連節慶與家族旅行都一起過的暖心內幕，讓粉絲ONCE都動容。
子瑜媽媽感性表示，看到TWICE終於站上高雄舞台，自己與ONCE一樣從10年前就開始期待，如今心願成真感動萬分。回顧子瑜出道以來的變化，媽媽坦言女兒從單純愛跳舞的小女孩，蛻變成為背負壓力仍努力散播正能量的偶像，「變得更成熟、有勇氣，也更獨立」，這一路看在家人眼中十分心疼。
談到子瑜多年在南韓生活，媽媽更罕見公開團員們與團員家人對女兒的照顧，透露身為最年幼的「忙內」，子瑜總在節慶、旅行被大家帶著一起過，讓子瑜在異鄉也有「家」的感覺，她也向粉絲表達10年來最深的感謝：「你們的聲音都有被聽到，終於在高雄迎來這一刻！」
