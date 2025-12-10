心疼愛女揭性騷真相淪箭靶！那對夫妻至今沒收到道歉 Kim硬起來反擊了

娛樂中心／陳慈鈴報導

網紅「那對夫妻」分享一家四口家庭日常，受到許多人喜愛。（圖／翻攝自臉書）

網紅「那對夫妻」分享一家四口的家庭日常，深受許多人喜愛。Kim先前就分享還在就讀小六的女兒妮妮，班級發生性騷擾事件，勇於揭發後卻遭到言語霸凌，令他心疼不已。事件持續受到關注，Kim於9日晚間再度發聲，說明調查程序已經正式啟動！並稱至今沒有收到任何一句「該收到的道歉」，更強調一定會把真相攤在陽光下。

「為了你的孩子，你有勇敢嗎？！」Kim於臉書更新最新的狀況及說明心情：調查程序已經正式啟動！所有資料、證據、紀錄，已經全部補齊送出。也因為程序進行中，很多重要的內容暫時不能公開，希望大家理解。但他可以先說一句最重要的：「只要進入調查就會有結果！我們會全程配合，也會好好走完每一道程序。」

Kim表示，整件事的資料量非常大，完整紀錄未來會在YT公開，想知道後續建議先去訂閱他們的YT，因為但每一段、每一個細節，都非常重要，也非常精彩。目前先讓妮妮休息、保護好她、調整她的情緒與安全感（這個顧慮已證實完全正確）。「所有該做的協助、該尋求的專業與資源，我們都會做到。孩子好不好是我們現在最重要的事！」

Kim吐露這段時間內心最深的感受：從一開始的「相信」、到中間的「複雜、震驚」，再到後來的「失望」…甚至出現一些讓人難以形容的「可怕」。搞得連這幾天發文，都必須反覆請律師確認，不是因為我們害怕，而是因為在這件事情裡，我們比誰都清楚，有些人並不是在等真相，而是在等我們犯一個字的錯。有些人盯著的不是孩子、不是傷害、不是責任，而是：「我能不能找到一句話，把注意力轉開？！」

那對夫妻心疼女兒妮妮，硬起來反擊了。（圖／翻攝自那對夫妻IG）

Kim還說，但他真的想問，也想讓所有大人都面對，在這整件事情裡，誰才是那個需要被保護的人？！如果有人聽到這些話會覺得刺耳、覺得不安、覺得像是在說自己，那很可能代表一件事情：心裡最清楚真相的人，其實…就是你自己。

Kim忍不住提出質疑，「到底誰才是需要被保護的？！不是受害者嗎？？？」並表示原本要的其實很簡單：希望事件被重視、希望大家了解事情原貌、希望某些行為能改善，最後還給孩子們平平安安、快快樂樂。但….事件到現在也不算短的時間了，至今我們沒有收到任何一句「該收到的道歉」。難道現在連一句道歉都成了奢求？！那種痛與失望，是會把人原本的善意關閉的，而我的善意也已經悄悄關閉了。

Kim表示，因為過去這段期間，看到許多事情，一些反應、一些處理方式、一些XX…那些情節你以為只會發生在劇裡？但現實世界有時候，比劇本還更離奇！你會發現：「原來世界上真的會發生這些事情」、「原來善良真的不是每個人都懂珍惜」、「原來很多東西說不得是有原因的」。

Kim也說，但不管怎樣，他的重點不是誰會不會被懲罰，而是…真相不能被扭曲，也不能被掩蓋。而這個事件走過的完整程序，未來也會跟大家分享，也許對需要的人會很有幫助！！雖然事件還在進行，但他們會慢慢恢復日常的影片與快樂的生活分享。這裡不是戰場，這裡是他們家幸福的日記，你們很快就會看到新影片啦。但這不是結束，而是開始！並不是終點，而是起點。

網紅夫妻檔「那對夫妻」Nico與Kim經常在社群分享與一雙子女的甜蜜互動。（圖／翻攝自臉書）

Kim表示，後面還會有不同的程序、不同的階段，「等到能說、該說、可以公開的時候，我一定會把真相攤在陽光下，清清楚楚的告訴大家。」每個人都有自己的選擇，有些人選擇沉默、有些人選擇逃避，那是他們的路。「但我不能讓我的孩子帶著陰影長大，所以我選擇站出來、把該說的說清楚、把該保護的做到，不是誰對誰錯，而是我希望她日後回頭看時，知道『爸爸從來沒有放棄過』！」

Kim最後還補充一件令他很感動的事。這段時間看到很多留言、很多故事。有人因為他們的事件而變得更勇敢、有人開始為孩子站出來、有人願意說出曾經不敢說的委屈。雖然目前的調查還在進行，故事還沒到結局，結果也不是現在最重要的。但如果經歷的這些，能讓正在掙扎的人多一點勇氣、或讓某個孩子少掉一點黑暗，那今天所承受的，就都不是白費的！「我們也會帶著大家給的正義，陪著孩子一起走過這一切。」

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

教育部反霸凌投訴專線：1953

「iWIN網路防護機構」網安專線（02）2577-5118

服務時間：週一至週五 9:00～18:00

