心疼愛妻生3胎太辛苦…人夫結紮1年「她又懷孕了」！專家揭罕見失敗原因

結紮手術也不一定100%避孕？中國河南省一名已育有3子的男子，為了避免妻子再承受剖腹產的風險，決定主動接受男性結紮手術，術後複查也一度被告知精子密度為零，此後無需再避孕。不料，男子術後近1年時，妻子還是意外懷孕，而且此時再檢查發現精子量竟已恢復正常，也讓事件曝光後引發熱議。

根據羊城晚報等陸媒報導，河南省鄭州市一名馬姓男子和妻子已經育有3子，而且妻子3胎都是剖腹產，心疼妻子的馬男決定在2025年1月23日前往鄭州市第三人民醫院接受男性結紮手術，也有遵照「術後1個月內不同房」的醫囑。馬男後來前往醫院複查時，檢查結果顯示他的精子密度為0，因此也被醫師告知未來和發生性行為時無需再避孕，怎料馬男妻子同年12月竟再度懷孕。

馬男傻眼地再去醫院檢查，未料結果竟顯示精子量一切正常，雖然夫妻倆認為既然懷孕已是事實，都不願扼殺腹中的新生命，但馬男也希望院方和醫療團隊可以給出一個合理的解釋：「我願意去做這樣的結紮手術，而且願意花錢、願意受罪，我就是不想讓我妻子受這個傷害！」對此，醫院工作人員接受電訪時僅表示：「你不是結紮手術現在復通了嗎？這個問題我們認，我們這邊也不逃避，我們現在也是希望能夠進行一個調解處理。」

消息曝光後頓時引起熱議，不少網友都對馬男的遭遇相當驚訝：「對他媳婦絕對是真愛，自己結紮，沒懷疑媳婦外遇，還去醫院檢查自己」、「讓人家要不上孩子的羨慕死」、「那些不肯結紮情願老婆受罪帶環的男的，說結紮了就不能復通的，咋不說話了」、「感覺是醫院結紮手術沒做完全」、「人家結紮了還能過夫妻生活，所以那些說結紮以後沒能力的，到底是自己不行還是結紮有害就是他自己清楚了。」

結紮手術是什麼？

專家說明，所謂的「結紮手術」指的是透過切斷或阻塞輸送精子的輸精管，阻止精子進入精液，從而達到避孕目的，而這項手術也被認為是男性永久性絕育的有效方法，整體失敗率低於1%，成功率可達99.7%。值得注意的是，接受結紮手術不代表就會立刻有效避孕，因術後還是需要一段時間才能達到無精子症。

結紮手術後要等多久才能行房？

等待期：輸精管結紮術後，睪丸仍會持續產生精子，這些精子需要時間排空或被身體吸收，大多數男性通常會在術後約4個月才發展為無精子症。

精液分析：為了確認避孕效果，醫師一般建議結紮手術的男性在術後3個月或射精20次以上後進行精液分析，只有連續2次精液分析證實為無精子症，或精子濃度低於10萬/mL且均為非活動精子時，才可認為達到避孕標準，在此期間仍必須繼續使用其他避孕措施。

結紮手術為什麼會失敗？

早期失敗：還是會出現術後3至6個月內精液中仍檢測到活動精子的罕見病例，發生率約0.3%至9%，可能與手術技術失誤或輸精管太早復通有關。

晚期失敗：指在已確認無精子症後，再次出現活動精子，發生率估計為0.04%至0.08%，約每2000病例才會出現1人，最常見的原因是輸精管自發性再通，也就是被切斷的輸精管末端重新連接，也有可能是由於殘留的精子從輸精管近端或精囊中緩慢釋放所致。



