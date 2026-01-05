心疼曹西平沒家人！黃鐙輝憶帶兒女陪過年紅了眼眶 不捨吐：永遠的偶像

資深藝人曹西平12月29日在家猝逝，享壽66歲，消息震驚演藝圈。和他私下交情要好的黃鐙輝5日出席記者會，坦言得知對方死訊時難以相信，回憶起和曹西平生前的互動時，更忍不住哽咽紅了眼眶。

黃鐙輝回憶和曹西平過往互動，忍不住紅了眼眶。（圖／翻攝FB 黃鐙輝）

黃鐙輝今日出席台劇《九如一家人》訪問，被問及和曹西平相處的點滴，他坦言，起初看到新聞時不敢置信，直到後來確認是事實後，腦中開始浮現出兩人過往的互動。

黃鐙輝回憶，有一年過年，曹西平跟他說自己都沒有家人了，讓他聽了很難過不捨，「我就跟身邊朋友說，曹大哥這樣太寂寞了，我們去陪他！」不僅找了一大批朋友去陪曹西平，黃鐙輝還讓小孩叫他「阿公！」氛圍相當溫馨，希望能藉此鼓勵曹西平。

廣告 廣告

黃鐙輝透露，過往會帶著小孩和曹西平一起過年。（圖／華視 提供）

而往後連續好幾年，他們都是這樣一起度過新年，直到某一年過年，黃鐙輝想到曹西平要一個人吃年夜飯，也沒人包紅包給他，就揪了老婆萁萁一起到對方家拜訪，並包了紅包，回憶起當下曹西平露出相當開心的模樣，讓黃鐙輝忍不住紅了眼眶，並透露曹西平還親手做了拿手菜給他們，「會覺得好突然，好捨不得！」

黃鐙輝最後也感性對曹西平喊話：「我是相信能量不滅的，希望他不管在哪個世界都可以當偶像， 獨領風騷、鋒芒再現，我相信他一直都在，永遠的偶像。」

延伸閱讀

曾被曹西平暗戀30年 陳亞蘭露面嘆：若早知道會考慮

曹西平猝逝1天就冒屍斑？ 醫護、殯葬業喊：正常

曹西平兄弟擺爛後事仍享「特留分」 繼承1/3遺產