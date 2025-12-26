心疼柯文哲遭求刑28.5年！陳佩琪1事狠酸檢察官 曝「市長室300萬」最終用途

​民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，前（24）日全案言詞辯論終結，檢方以柯文哲在庭上言行不當，犯後態度不佳為由，建請法院判處28年6月徒刑。陳佩琪不滿表示，柯文哲只是為自己辯白也被當作態度不佳，難道是要鞠躬說謝謝起訴？

陳佩琪透過臉書直言，京華城案的偵訊檢察官自稱手上握有「 買辦公室」、「2000萬房貸」、「 ATM存款」、「有海外數位貨幣、冷錢包」、「全家企圖落跑去美國」等柯文哲的貪污事證，卻不用出庭說明，反倒派了從沒和被告見面的公訴檢察官上場。

​民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，24日全案言詞辯論終結。（資料照，柯承惠攝）

「我可是跟老公結婚35年、最有資格罵他的人耶，至少尊重我一下吧」，陳佩琪揶揄，自己在醫院工作35年，常看到一種叫做「天邊孝子」的醫療糾紛，而這種沒在病房照顧病患，卻去狀告醫生的「天邊孝子」，就和在法庭上大聲斥責柯文哲的公訴檢察官有異曲同工之妙。

怒斥「台灣有著很奇怪的司法制度」的陳佩琪強調，所有被叫來問話的京華城公務員，都已明確表示都計法24條給容獎合法、市長沒有介入或指示，政治獻金也是委由專人去處理的，卻沒人當一回事；至於作為熱議話題的「市長室收300萬」去哪了？陳佩琪則表示，就是中間人拿去裝潢台玻辦公室用掉，柯文哲完全沒有見過。

「都講得那麼清楚、那麼明白、那麼多次了，你們是沒聽到嗎？」陳佩琪不滿表示，如今柯文哲為自己辯白，反倒被控訴態度不佳、求刑28年6個月，「請問他是要在法庭上跟你們鞠躬、說謝謝起訴是不是？」

