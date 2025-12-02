心疼濱崎步 唱片公司會長兼舊愛發文：殺雞儆猴很可怕

日本天后濱崎步（Ayu）被中日外交角力波及，日前在上海開唱前夕遭緊急中止取消，第一時間濱崎步坦言震驚，並不斷轉發中文報導表達心聲。昨(1日)濱崎步在官方粉絲俱樂部報平安表示剛回台，而她的緋聞舊愛、愛貝克思唱片公司會長松浦勝人昨在X（前名稱：推特）隨即發文，直言：「殺雞儆猴很可怕」、「令人不寒而慄」。

濱崎步曾在回憶錄中透露與松浦勝人有一段情並相戀同居，而松浦勝人因挖掘濱崎步、放浪兄弟EXILE、Every Little Thing等藝人而知名，2003年他與外型神似濱崎步的模特兒結婚，生下3子，2016年低調離婚。濱崎步還曾在回憶錄中形容與松浦勝人的一段情相當深刻，「令我不惜自毀、深愛過的一個人」。

昨松浦勝人在X寫下：「在上海演唱會前夕，一切都無聲地突然倒塌了，聽到某個聲音說『這就像殺雞儆猴一樣令人恐懼』，這番話還一直持續在我心裡迴盪。看著大人們被逼調絕境的景象，看到大人們被逼到牆角的情景，令人不寒而慄，甚至只是觸碰到一下就會發抖不已。那幾天，我覺得自己彷若置身在一部電影裡」。

松浦勝人最後也HASHTAG「濱崎步」、「上海」、「創傷」。而濱崎步日前曬出在舞台上表演的照片，說雖然底下14000張座位是空的，但感覺到世界各地傳遞來的愛和關心，「這是我有生以來最難忘的表演之一」，她依舊感激日本和大陸工作人員的協助和幫忙，引來粉絲留言：「真的很帥氣」、「u are the best!!!」。

