心疼老婆生3胎 尪主動結紮「妻又懷4寶」他傻眼了！醫院揭原因

馬姓男子表示，自己心疼妻子已生下3名子女，於是主動接受結紮手術，原以為可一勞永逸，未料老婆仍意外懷孕。（示意圖／Pixabay）

大陸河南省鄭州市近日出現1起引發討論的醫療案例。馬姓男子表示，自己心疼妻子已生下3名子女，於是主動接受結紮手術，原以為可一勞永逸，未料老婆仍意外懷孕，讓他相當困惑與無奈。對此，院方回應，經檢查確認馬男的結紮部位發生「復通」情形，醫院不會迴避責任，願意與家屬協商處理。

《羊城晚報》報導，馬先生指出，自己在完成結紮手術1個月後依醫囑回診檢查，精液檢測結果顯示已無精子，醫師也告知可不必再採取避孕措施。然而，去年12月妻子卻再度懷孕，進一步檢查後發現，他的精子數量竟恢復正常。對此，馬先生雖感意外，仍決定迎接新生命，但也質疑手術成效。

針對馬先生的情形，鄭州市第三人民醫院回應，經檢查確認患者的結紮部位發生「復通」情形，導致避孕失敗，院方不會迴避責任，願意與家屬協商處理。事件曝光後，也引起外界對避孕方式可靠度的關注。

醫師指出，避孕方式可分為短效與長效2類，結紮手術與子宮內避孕器屬於長效避孕，成功率較高，但仍存在極低比例失敗風險；安全期、體外排精與緊急避孕藥等方式，避孕成功率相對偏低。

醫師提醒，最重要的是依自身需求選擇避孕方式，並避免過度依賴失敗率高的方法。若全程正確使用保險套，避孕效果穩定，且可預防性傳染病；短效口服避孕藥依照醫囑服用，避孕成功率接近百分之百。至於緊急避孕藥，僅適用於突發狀況，不宜頻繁使用，以免影響身體健康。

