心疼親妹多次被男友家暴！新北男持西瓜刀怒砍手腳 主動投案

新莊分局15日承辦余男砍人案。翻攝自Google Map



新北市新莊區某社區15日發生驚悚砍人案，一名26歲的余姓男子，因心疼妹妹多次被李姓男友家暴毆打，將人約出來談判，過程中爆發口角，余男趁機拿出預藏西瓜刀砍向李男，導致他手腳受傷送醫，而余男稍後主動帶刀投案。李男表示不願提告，不過事出重大，警方警詢余男，仍依殺人未遂罪移送新北地檢署偵辦。

爬梳案件起源，李男無業，與余男妹妹交往時多次對她家暴，讓余男看了很不捨，得知妹妹始終無法下定決心離開李男，為了幫她出氣，本月15日約李男當面談判。

廣告 廣告

過程中，兩人爆發衝突，拳腳相向，余男還抽出預藏西瓜刀追砍李男，李男的雙腳、右手都有刀傷，路過民眾報警，余男趁隙逃離現場，李男則被就近送到衛福部立台北醫院救治，無生命危險。

另，案發不到1小時，余男主動帶著行兇的西瓜刀到派出所投案，直接對值班櫃檯的員警說「我砍人了！」而勤指中心此時也發來通報，派員到案發現場採證。

警方說明，李男雖對余姓女子家暴，但余女從未報案，也沒有聲請保護令，所以沒有家暴通報紀錄，而李男事後也表示不會提告余男。不過因事出重大，警方訊後仍將余男以殺人未遂罪移送地檢署，並依權責完成家暴通報程序，保護余女不再受害

新莊警分局呼籲，暴力並非解決問題的途徑，對於任何違法情事均會嚴正執法，絕不寬貸。同時呼籲民眾，若遭遇家庭暴力，應立即撥打110或113專線求助，由公權力介入制止，切勿以私刑報復，以免觸法，造成無可挽回的遺憾。

《太報》關心您，勇敢拒絕任何形式暴力，求助專業人員保護自己與他人的安全。

‧全國家暴專線：113

‧報警：110

‧線上通報：關懷e起來

更多太報報導

「剩1公里下山」十軍團裝甲兵「八唐縱走」失聯 國軍、警消擴大搜索

慾火人妻劈2男！喊腿軟高潮好幾回 老公提告揭超露骨對話紀錄

搭捷運被踩腳爆口角！白髮女北捷車廂拿刀揮舞 乘客嚇到四散