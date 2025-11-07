心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃

馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。

馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案（圖／小娛樂）

黃明志日前傳出接受尿檢時，對至少4種毒品呈陽性反應，引起外界好奇相伴15年的Sarah是否知情。寇乃馨表示，一段情感關係是否健康，可以從彼此有沒有變得更好觀察，強調一定要先愛自己，才能談感情，「人是很難改變另一個人，愛情應該是讓我們更好的。」

寇乃馨拿自己舉例，和黃國倫結婚後，她認為彼此都變成可愛的模樣，「但如果你跟一個人在一起之後，發現對方還是很暗黑，如果真的不能改變他，那你就閃吧，要設立停損點。」身為三個孩子媽媽的黃小柔，更是心疼Sarah，認為15年真的不容易，如果自己是女方家人，應該會很心疼，「希望她趕快閃！她條件非常好、很有才華。」只是愛情總是當局者迷、旁觀者清，「我以家人好朋友的身份，會希望她快速離開，說不定這會是一個轉捩點，讓她重新選擇。」

黃國倫、寇乃馨（圖／小娛樂）

王子邱勝翊、粿粿、范姜彥豐之間的情感糾葛，同樣受到大眾關注，寇乃馨說表示，結婚後她跟黃國倫的工作就不曾分開，很黏彼此，也不能接受另一半跟異性出國，「男男女女出去玩，為什麼不行帶我一起？」不過黃國倫說，從來不看寇乃馨手機，認為夫妻間就是互相信任，何必上演《無間道》。

