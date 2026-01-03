心疼「警察小姐姐」寒風中站武嶺交管 民眾暖寄300袋薑茶

南投縣警局仁愛分局女警站在武嶺雪中交管的畫面（左圖，翻攝臉書「中橫路況交通資訊站」）引發關注，善心民眾寄了300袋薑茶給她（右圖，翻攝仁愛分局臉書）。



近來強烈大陸冷氣團來襲，加上水氣足夠，合歡山開始結冰降雪，吸引民眾上山追雪；有民眾捕捉到南投縣仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，日前在寒風中於武嶺公路上執勤畫面，直呼「好可臉的警察小姐姐」。善心民眾近日寄了300袋薑茶給仁愛分局，讓警員們直呼溫暖。

臉書粉專「中橫路況交通資訊站」去年底發布一張女警站在合歡山武嶺執勤的畫面，她戴著帽子、口罩，全身穿著厚重，手拿指揮棒進行交通管制，小編寫道「好可憐的警察小姐姐⋯在外面站好久都沒有移動⋯不知道是不是因為結凍黏住惹⋯」。

仁愛分局感謝民眾善心，強調會堅守崗位守護民眾安全。翻攝仁愛分局臉書

畫面一出，引發網友熱議，有人心疼女警，也欽佩她敬業精神，還有人建議下雪時在翠峰設管制站，不要開放上山；也有人建議雪季期間放個簡易崗哨讓警員有地方可躲雪。

昨日（1/2）仁愛分局收到署名「吳蕙蘭」的民眾寄送300袋薑母茶沖泡飲，分局表示，「這杯薑母紅茶，暖暖的滋味從喉嚨一路暖到心裡」，讓堅守崗位的同仁，在冰冷的山頭感受到社會滿滿的支持與鼓勵，感謝社會各界的溫暖相伴，警方會持續堅守崗位，守護高山與民眾安全。

