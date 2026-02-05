心疼！這3星座「分手後還傻傻等前任」，越重感情越走不出來

感情結束後，有些人能很快往前走，也有人會停在原地，還期待對方有一天回頭。在十二星座中，有幾個星座特別重感情，一旦愛過就很難放下，就算分手了，心裡還是留著位置給前任，默默等著復合的可能。

牡羊座：嘴上逞強，心裡卻一直自責

牡羊座談戀愛時很直接，也很投入，一旦愛上就會全心付出。但分手後，他們常會陷入自責，反覆想著「如果當初再多做一點，是不是結果會不一樣」。表面看起來灑脫，其實內心一直放不下，用一股不服輸的心態撐著，期待對方回頭，卻也因此困在過去，遲遲走不出來。

獅子座：外表驕傲，私下默默難過

獅子座看起來自信又有氣場，但在感情裡其實相當執著。分手後，他們不太會對外表露脆弱，更多時候是自己承受失落，在心裡默默期待重逢。獅子座的等待通常安靜又倔強，即使已經很難過，還是選擇撐著，不願先低頭。

天蠍座：愛得太深，越想放下越放不掉

天蠍座一旦投入感情，就是全心全意。分手後，他們容易陷在回憶裡，在夜深人靜時反覆想起過去的點滴。因為相信感情的重量，天蠍座往往願意繼續等待，也會覺得只要自己再改變一點，對方就可能回心轉意。但這樣的等待，常讓他們越陷越深，也讓內心的難受持續拉長。

