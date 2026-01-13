心疼！1歲童喉卡饅頭碎屑慘死 受託保母涉過失致死被起訴

潘姓保母餵食男童饅頭，卻不慎導致其死亡。（圖／報系資料照）

64歲的潘姓保母2024年3月18日在餵食託管的1歲半男童饅頭時，因未能注意撕下饅頭的大小，導致男童被噎住。男童送醫搶救後雖一度救回，但因為長時間缺氧導致腦部受損，最終醫師於同年5月2日撤除維生機器，宣告男童死亡。台北地檢署於今日（1月13日）偵結此案，依照過失致死罪起訴潘姓保母。

潘女受託照顧1歲半男童，但於2024年3月18日餵食男童起司饅頭時，疑似因撕下的饅頭份量過大，導致起司饅頭碎屑卡在男童口咽部位置、呼吸困難。潘女見狀竟未直接撥打119協助，而是先與友人及社區警衛聯繫，最後才撥打119聽從對方指示實施CPR、自男童口中挖出饅頭碎塊。

廣告 廣告

男童到院前已無呼吸以及心跳，醫生對其進行插管治療，最後發現男童口咽部位還有3塊饅頭碎屑，導致其呼吸困難，且因為缺氧時間過長，男童當時已經出現缺氧性腦病變，最後於同年5月2日由醫師將維生機器撤除、宣告死亡。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

沒配套就硬上1／圖解土方之亂吵什麼？ 台中189案停工「每天燒千萬利息」

越南移工逛101被歧視！釣出賈永婕關注 鬼塚虎發聲：員工已停職待查

人妻送生髮帽惹怒公公！丈夫「互相傷害」全場笑翻：岳母躺著也中槍