心疼！Straykids Lee Know腳踝未痊癒 坐輪椅現身機場

Lee Know從台灣出境仍坐著輪椅，畫面讓人心疼。（圖／東森新聞）





亞洲明星盛典頒獎典禮AAA結束後，今（7）日一早就有很多明星離台，凌晨4點多就有粉絲湧入高雄小港機場送機。人氣男團Stray Kids（SKZ）早上也抵達機場準備出境，不過成員Lee Know仍因腳踝受傷坐著輪椅，讓不少粉絲心疼。

Stray Kids在AAA一舉拿下7項大獎，包含年度專輯、年度歌手、人氣獎（歌手部門）、Best Producer、Best Choice、Best Artist、BEST KPOP Record，成員們今日一早抵達小港機場，並於10時20分左右出境返回韓國，成員們大多素顏、戴口罩仍難掩明星氣質，親切向粉絲揮手，不過成員Lee Know因腳踝受傷尚未痊癒，因此坐著輪椅現身，儘管如此，有粉絲喊他名字時，他仍親切揮了揮手，畫面讓粉絲心疼。

廣告 廣告

人氣男團Stray Kids早上抵達機場準備出境。（圖／東森新聞）

人氣男團Stray Kids早上抵達機場準備出境。（圖／東森新聞）

事實上，Lee Know上週在MAMA表演後被粉絲目睹疑似受傷神情痛苦，經紀公司JYP也透過官方X平台（前身為推特）發布聲明，Lee Know在MAMA表演時腳踝受傷，表演後立刻在香港接受初步治療，返韓後經診斷出腳踝扭傷，目前已按照醫囑接受治療和休養中。經紀公司向粉絲致歉外，也強調會將藝人健康放在最優先。



【更多東森娛樂報導】

●Stray Kids Lee Know坐輪椅返韓 公司證實：受傷治療中

●女星罹癌3年...「邊拍戲邊抗癌不敵離世」 最後身影曝光

●BTS柾國爆熱戀Winter 「同款全被扒」 雙方公司回應了

