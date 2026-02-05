心疼3寶妻生育主動結紮！暖夫傻眼再得知妻懷第4胎 醫院坦承1失誤

中國河南省鄭州市一名馬姓男子因心疼妻子為他生育3名子女，主動去醫院完成結紮手術，但傻眼老婆又懷孕，示意圖。（翻攝自pixabay）

中國河南省鄭州市一名馬姓男子因心疼妻子為他生育3名子女，於是主動去醫院完成結紮手術，原本還以為一勞永逸，卻沒想到老破竟又意外懷孕，成為4寶媽，事後馬男得知真相後傻眼了。

綜合陸媒報導，馬男指出自己在完成結紮手術後1個月，依醫囑回診檢查，精液檢測結果顯示已無精子，在經醫師告知可不必再採取避孕措施，於是開心的放膽恩愛，卻沒想到去年12月，妻子突告知再度懷孕。

馬男進一步到醫院檢驗，才知道精子數量竟恢復正常，雖感到意外，但最終與妻子仍決定迎接新生命，但也質疑結紮手術失敗。

對此，鄭州市第三人民醫院事後回應，坦言檢查確認患者的結紮部位發生「復通」情形，導致避孕失敗，強調院方不會迴避責任，願意與家屬協商處理。事件曝光後，也引起外界對避孕方式可靠度的關注。

