心疼DJ SODA外貌被羞辱！台灣人1暖舉逼哭她：為什麼你們現在才出現

娛樂中心／陳慈鈴報導

DJ SODA 控訴自己遭到外貌攻擊，讓台灣人相當心疼。（圖／翻攝自DJ SODA 臉書）

來自南韓的性感女神DJ SODA於4日凌晨突然無預警在社群平台闡述心聲，坦言自己長期飽受外貌批評，大多數留言來自台灣。消息一出，隨即在台灣引起高度關注，很多台灣人也陸續湧入她的貼文留言打氣，除了肯定她對台灣的貢獻外，也希望她不要因為酸民、部分人士的評論而感到氣餒。對此，DJ SODA感動到哭了，「原來有這麼多人在支持我。」

「這可能是我第一次收到來自台灣這麼多的鼓勵留言，真的非常感動。」DJ SODA表示，自己一整晚讀著大家為她加油的訊息，忍不住流下了眼淚。她甚至在想，「為什麼你們現在才出現？為什麼我的粉絲一直都那麼安靜？我以前甚至不知道原來有這麼多人在支持我。」

DJ SODA收到台灣網友的加油打氣後，非常感動。（圖／翻攝自DJ SODA IG）

對於很多人提到「身為公眾人物應該要學會承受批評」這件事，DJ SODA提到最近看到一篇文章，講述另一位在台灣活動的韓國啦啦隊員同樣遭受外貌攻擊的留言，但至少她收到的鼓勵留言遠遠多於惡意評論，也得到了很多台灣粉絲的支持。

DJ SODA反觀自己，這幾年一直很努力，卻幾乎看不到支持或鼓勵的留言，反而長期承受外貌相關的批評。「如果我也能像她一樣，看到更多鼓勵的聲音，也許我不會感到這麼難過。」

「你們知道我為什麼那麼喜歡台灣嗎？」DJ SODA說，台灣是我第一次在國外演出的地方。那是2014年，當時我還是個沒有人認識的DJ，但大家真的很享受我的表演，也給了我很多愛與支持。那段回憶到現在仍然非常清晰而溫暖。因為那次經驗，我一直對台灣抱著特別的感情。所以我到現在還和當時邀請我的主辦人保持聯絡。他從當年的夜店活動推廣人，現在已經成為一位很有名的命理老師。

DJ SODA希望大家可以多留下支持她的留言。（圖／翻攝自DJ SODA IG）

DJ SODA透露，她真正想說的是，「如果可以的話，希望大家能多留下一些溫暖、支持我的留言。對我來說，那些鼓勵真的很重要，也會給我很大的力量。謝謝你們的關心與支持。」

