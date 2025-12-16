心痛！清潔員遭酒駕撞死，民眾不知仍繼續丟垃圾。（圖／TVBS）

台南發生一起嚴重死亡車禍，一名酒駕男子高速撞上正在收運垃圾的垃圾車，導致隨車女清潔員當場慘死。這起悲劇發生在台南安平，事發當時還有不知情民眾繼續倒垃圾，直到垃圾車駕駛員（也是死者男友）大聲求救，才有熱心民眾前來協助。肇事的48歲鄭姓駕駛酒測值高達0.95，遠超法定標準，事故發生在上班尖峰時段，幸好垃圾車阻擋了酒駕車輛，否則可能造成更嚴重傷亡。

心痛！清潔員遭酒駕撞死，民眾不知仍繼續丟垃圾。（圖／TVBS）

這起悲劇發生在台南安平，16日早上8點多。當時隨車女清潔員才剛走到垃圾車後方，一輛小客車就高速撞上來，導致她被夾在中間當場身亡，安全帽被撞飛，汽車雨刷也被撞斷噴出。垃圾車駕駛員表示，事發時清潔員正要檢查垃圾內是否有回收物，「要看的時候已經來不及了」，並強調對方車速非常快。

廣告 廣告

事故發生當時，仍有不知狀況的民眾繼續倒垃圾，直到駕駛員大聲求救，熱心民眾才趕緊上前幫忙。（圖／TVBS）

從另一個角度可以看到，當駕駛員著急處理車禍時，仍有民眾拿著垃圾走上前繼續丟棄，直到駕駛員大聲呼救，才有熱心民眾前來幫忙。但女清潔員已經當場失去生命跡象。垃圾車駕駛員看著女友在眼前慘死，直到見到女友媽媽才忍不住痛哭，兩人抱在一起相互安慰，場面令人心碎。

第四分局交通分隊小隊長林雄男表示，肇事的48歲鄭姓駕駛「追撞路旁正在執行垃圾收運的垃圾車，經施以酒測值，超過法定標準。」這名酒駕駕駛已經喝茫，在沒有煞車的情況下高速撞上值勤中的女清潔員，導致對方傷重不治，自己則因腳骨折而卡在車內。

從街景圖上可以看出，事發地點位於社區前方，附近有兩家便當店，再往前還有托嬰中心和十字路口。事發時間正好是早上上班上課時段，若當時沒有垃圾車停在那裡，酒駕駕駛繼續往前衝，恐怕會造成更多無辜民眾傷亡。

《TVBS新聞網》提醒您：

◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康，請勿酒駕

◎未滿18歲者禁止飲酒

更多 TVBS 報導

獨／警酒駕「高速追撞畫面曝」！酒測值0.65mg/L 人民保母壞示範

「11歲小學生」偷騎父機車！ 闖紅燈釀直行騎士閃不及撞上

男餐廳喝高粱後開車 撞祖孫肇逃遭民眾合力圍堵

借瑪莎拉蒂試車！無業男撞人肇逃17小時才到案 辯：無酒駕

