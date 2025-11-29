心的力量 慈大附中雙語班公演

慈大附中一年一度的雙語班英語劇成果展演於晚間在慈濟大學大愛樓演藝廳隆重登場。今年以「心的力量 Power of the Heart」為主題，串聯六年級、國一、國二、高二共四個年段的雙語班近一百六十位學生，以音樂劇結合戲劇詮釋及舞台燈光，共同編織成四段跨越語言與年齡的動人故事。學生流利的英語歌舞和大方穩健、充滿自信的臺風，讓全場爆滿近千名觀眾頻頻喝彩。

「說我願意，我願意。」

流利的英語，自信的台風，慈大附中雙語班英語劇成果展演，從小六到高二，160位學生傾情演出。「你見過的 最令人驚歎 最非凡，最奇妙的巧克力世界。」

不論是演出巧克力工廠的奇遇故事，或是透過歌聲，唱出對未來的憧憬與想像。「當我長大 我就能回答，長大前所有需要回答的問題。」

慈大附中小學部 倪同學：「因為他是男主角 他的話就比較多，而且他的戲份也很多，所以我希望我可以演好這個角色。」

慈大附中小學部 廖同學：「把英語發揮在不同的地方，我們不只是可以背單字，也可以站在台上大聲地講出來。」

慈大附中 王同學：「在這一次訓練 還有一起遊玩，還有表演這首歌的過程中，很享受在與我們 有趣友善的同學相處。」

「隨它去吧 我會像破曉的日出升起，隨它去吧 。」

慈大附中 陳同學：「面對最困難的挑戰就是，要把歌聲唱得好聽，還有要演出有感情的戲。」

慈大附中 陳同學：「我覺得這就是一個很棒的回憶。」

慈大附中校長 廖逸貞：「長時間的搭配課程的練習，每一個孩子都突破了他自己，然後發揮他最大的潛能，而且更重要的是 他們可以享受舞台，享受很不一樣的高峰經驗，這是我們送給孩子成長的，一個很大的禮物。」

連續第十二年，一年一度的英語音樂劇，不論是籌備過程，或是幕前幕後，都為所有的師生與家長，留下一個難忘的回憶。

