心碎父母的淚⋯北捷案張文父母下跪道歉 割頸案受害家屬控訴司法已死
新北校園割頸案昨天二審宣判，兩名未成年被告均較一審加重三年刑期。明天適逢死者楊姓國中生忌日，楊父得知判決結果後哭到全身顫抖，他痛訴「台灣司法已死」，少年事件處理法將他打得遍體鱗傷，北捷隨機殺人案不是偶然，而是縱容暴力犯罪的警訊。同一天，北捷案凶嫌張文的父母首度公開發表談話，鞠躬下跪並向社會道歉，兩起重大暴力案件，都是心碎父母的眼淚。
檢方昨天相驗張文遺體，法醫判斷墜樓輕生，檢方將遺體暫冰存確認死因。張文父母昨在驗屍後面對媒體，張父面露疲態，唸著手稿說，「張文犯下滔天大禍，對社會造成嚴重損害，對受害人及其家屬造成無法彌補的傷害和痛苦，在此向大家說對不起」，他牽著張母的手一鞠躬後下跪，兩人起身再次鞠躬，張母始終低頭不語。對於媒體追問，兩人均未回應。
余母：不怨張文 別指責他父母
北捷案遭刺身亡的死者余家昶母親一樣為子心痛，但余母昨天說，張文心裡應該承受某些壓力，她不怨張文，也希望外界不要再去指責張文的父母親，「我祝福他（張文）爸爸媽媽身體健康」。
割頸案源於2023年12月25日，楊姓國三生提醒隔壁班林姓女學生勿破壞公物，竟遭郭姓男學生持刀割喉身亡。去年一審判郭生九年徒刑、涉教唆殺人的林姓乾妹判刑8年。台灣高等法院昨二審宣判，郭生改判12年、林女判11年。
高院合議庭宣判不公開，僅讓死者家屬在場聽判決結果和理由，楊生父母在法庭哭吼「為什麼判那麼低？」、「殺人還談什麼教育？」，走出法庭後痛哭失聲，需要旁人攙扶，痛陳「司法已把我打得遍體鱗傷」。
楊父哭訴說，他希望的刑度為30年，結果連一半都不到；少事法是保護壞人的「惡法」，他要發表「不自殺聲明」，上訴到底。法院一直說郭、林需要久一點時間教化，但久一點也只有12年，服刑4年就可以假釋。郭、林是大搖大擺進入法庭，根本沒有道歉過，是在法官引導才向他道歉，這才是兩人真正態度。
楊父：隨機殺人 縱容暴力警訊
楊父也說，之前一位法官問他，「能否有機會讓他們來孝順你們？」他激動痛批，「他們出獄後不要來報復我們，就已經是萬幸了」。
他說，案發當天，郭在警局恐嚇祕密證人「等我出去 你就知道」，少事法是加害者的遮羞布，他不能看加害者資料，對方卻可看他的資料；「把資料給殺人犯知道，這不是叫我們準備去死嗎？」
楊父指出，北捷隨機殺人事件不會是最後一次，整個社會只能賭運氣，這樣的制度就是把所有人都丟到一顆不定時炸彈旁邊，大家只能自求多福；過度縱容暴力犯罪，不是寬容，是把整個社會推向更深的不安全。
其他人也在看
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 18 小時前 ・ 95
張文之死並非尋短？警方查出4跡象「疑想發動第3波攻擊」
台北市在本月19日發生震驚社會的無差別殺人案，27歲嫌犯張文先後在捷運台北車站、中山站商圈持刀砍人並丟擲煙霧彈，最後闖入誠品南西店從頂樓墜樓，連同他本人共釀成4死11傷，但目前有跡象顯示他想再發起第三波攻擊，跳樓身亡疑似是意外。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 63
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 43 分鐘前 ・ 14
台中女警嗆殺盧秀燕「腦門開3槍」 離譜過往曝「恐免職」｜#鏡新聞
台中市一名25歲女警，昨（12/22）在社群平台上發文，要直接在盧秀燕腦門開3槍，讓全世界來修理他，還附上盧秀燕宣傳台中購物節，被破壞的廣告看板，台中警方指出，這名女警的從警資歷只有3年多，不過最近常出現脫序行為，頻繁在工作群組，直接恐嚇直屬長官跟同事，11月就已經禁止她領槍，警方主動報請檢察官指揮偵辦，檢方訊後認為她有反覆實行之虞，向法院聲請羈押禁見。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 10
易怒人格？張文當保全 曾因「送龍眼衝突」遭告離職
北車、中山隨機攻擊案兇嫌張文曾任空軍士兵及社區保全，因酒駕遭汰除，工作態度不佳與同事衝突而離職。他性格沈默寡言，曾因住戶贈送龍眼未分到而與白班保全爭執，嗆聲「走著瞧」，讓對方報警提告恐嚇。犯案前一年多無薪資紀錄，靠母親零用錢維生，與家人疏離。住戶觀察，張文對不公平對待敏感，易怒且邊緣，展現特殊人格特質，警方正逐一拼湊案件細節，仍有許多疑點待解！TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 56
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 79
英勇余男抗敵過世！母婉拒捐款 杜汶澤感動：余媽媽也是英雄
日前捷運台北車站、中山商圈發生隨機殺人案，嫌犯張文投擲煙霧彈更持刀傷害人，最後4死（含兇嫌）11傷。港星杜汶澤第一時間宣布尊敬余男英勇抗敵犧牲生命的行為，將捐出麵館一日所得，今(23日)上午，杜汶澤透露，聯絡余男家屬後，對方婉拒好意，杜汶澤說：「余媽媽，你兒子是個英雄，你也是！」中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 14
黃明志涉吸毒「獲判無罪」！沉默離開法院 經紀人回應了
馬來西亞歌手黃明志今年10月捲入台灣網紅謝侑芯命案，當時他身上被發現疑似毒品的藍色藥丸，並被驗出身上有4種毒品的陽性反應，掀起外界熱議。然而，黃明志涉嫌吸毒的案情近日有了轉折，不僅19日被透露尿檢結果呈陰性，22日也在針對吸毒案的法庭中獲判無罪，當庭釋放。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 192
府院請高層跟蔡宗珍溝通？黃國昌：已違反不法關說罪
[Newtalk新聞] 對於大法官蔡宗珍等3人拒絕參與憲法法庭評議，「上報」21日以內幕報導稱府院曾請「和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到「鐵板」」，民眾黨立委黃國昌今（22）日在臉書發文稱，「請總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。」他並稱不法關說罪已經三讀通過，違反者得處五年以下有期徒刑。 黃國昌今日以「嚴肅追究不法關說的政治與法律責任」為題發文說，為了幫五位綠色大法官上週五所作出的無效判決洗地，這幾天透過媒體匿名放話滿天飛，民進黨和賴清德全面性的掌控媒體，正是其墮落並邁向獨裁的關鍵之一。 黃國昌說，然而，其中「上報」的一篇報導，問題恐怕不是濫用媒體放話而已。「…據了解，今年大罷免攻防時，憲法法庭傳出3人同一戰線，府院旋即請和蔡宗珍有深交的黨政高層與其溝通，但顯然踢到『鐵板』。」如此赤裸裸的關說司法，竟然大剌剌地「被」寫出，真是令人不可思議。 黃國昌要求總統府與行政院公開說明：該位有深交黨政高層是誰？是誰教唆這位高層前往溝通？府院竟然進行司法關說。這不僅是徹底踐踏司法獨立，更是刑事犯罪行為。所有參與者應即負起政治責新頭殼 ・ 1 天前 ・ 10
國中生傷頸案一審乾哥判9年.乾妹8年 二審今早宣判
新北市 / 綜合報導 新北市2年前震驚社會的校園命案，今(23)日上午將二審宣判。行兇的郭姓乾哥與涉嫌教唆的林姓乾妹，新北地院認定2人殺人犯行，一審依殺人罪各判9年及8年，全案經上訴二審，兩人還是認為自己沒有殺人犯意，高院審理1年多後將在今早宣判。受害身亡的楊姓男同學父母曾指出，感受不到2人的悔意，也盼司法還兒子公道。 原始連結華視影音 ・ 23 小時前 ・ 3
呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付店家提告詐欺
中部中心／李文華彰化報導彰化市疑似出現霸王餐雙煞，在地一家經營數十年的老麵店，18日中午左右，兩名男子用餐完，自稱沒帶錢，向店家承諾會回來付225元餐費，時間過了五天，業者沒等到客人回來繳費，決定報案，希望遏止白吃亂象。老字號麵店爆吃霸王餐兩男承諾回來付錢等嘸人（圖／民視新聞）麵條在滾燙熱水中翻騰，撈起後甩乾，淋上特製獨門麻醬，這一碗麻醬麵，再配上皮薄餡多餛飩湯，就是彰化這家老字號麵店的招牌吃法，在地飄香數十年，用餐時刻總是座無虛席。老饕就愛這一味，沒想到，店家最近卻遇到客人疑似吃霸王餐，監視器畫面拍下，兩名男子吃飽喝足，一前一後穿越馬路，步伐看來輕鬆淡定，而他們根本沒有付錢！彰化市老字號麵店古早味麻醬麵老饕最愛（圖／民視新聞）18號中午11點多，兩名男子到彰化市這家老字號麵店，點了滿桌餐點，大約225元，結帳時兩人翻口袋到處找錢，疑似忘記帶錢包，表明說會回來付錢，五天過去了，人還是沒來付錢。店家向警方報案提告詐欺，但就怕被故技重施，業者現在都會記得先收錢，防堵霸王級奧客再度上門。原文出處：呷免驚？ 兩男飽餐一頓扯忘帶錢沒付 店家提告詐欺 更多民視新聞報導酒駕撞死女23歲清潔員！香酥鴨老闆惡行遭起底 「偷滷味技術」法院打人台網美「美國狂吃霸王餐」穿囚服出庭！打斷法官遭斥「不准說話今全台濕涼！週日冷空氣報到 聖誕夜水氣偏多再降溫民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
【2025年終獎金調查】年前不能提離職？勞工曝「一透露獎金瞬間歸零」
年終獎金向來被視為上班族撐過一整年的重要回饋，但實務上，是否發放、如何發放，仍高度掌握在資方手中。有勞工分享自身經驗指出，僅因被公司察覺有離職意圖，就遭取消年終獎金，甚至被迫承擔公司決策後果，導致過年前經濟壓力驟增。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 2
捨身阻攻擊殞命！余家昶從小義氣助人 母淚曝常告誡「你這樣很傻」
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷，其中57歲余家昶生前義勇肉搏阻止，反遭27歲嫌犯張文被活活刺死，成為首位罹難者。余母透露，余家昶自小跟著擔任軍職的父親有著助人為樂的精神，見到別人吵架也會挺身而出伸張正義，她曾多次告誡兒子「你這樣很傻」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
拿北捷攻擊鬥爭蔣萬安？簡舒培大翻車 他3點開轟：在打賴清德臉
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻認為台北市警方處理出了問題，對此，國民黨前發言人鄧凱勛3點開嗆簡舒培，拿憾事當惡鬥素材，昔嗆總統賴清德「超級蠢」，今又借題拐彎罵總統，是在打總統賴清德的臉嗎。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 27
騎士遭割喉亡！ 姊再留字條悲嘆「冬至只能幫你供奉…」｜#鏡新聞
北市發生隨機砍人案，事發案地點中山站從今天(12/22)下午設置「安心關懷小站」，希望協助民眾走過創傷，而事發後第一個上班日，路過誠品南西的上班族依然害怕甚至哽咽，在百貨轉角喪命的37歲白衣騎士，他的姊姊今天(12/22)再度留下字條，悲嘆今年冬至，只能在弟弟的牌位前供奉。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
「鑄」成大錯！ 銀樓老闆涉助詐團洗錢 遭起訴求刑20年
台北市 / 綜合報導 刑警局今年6月查獲空運包裹走私黃金，詐騙集團先用投資的名義，要求被害人交付現金跟虛擬貨幣，得手後，就透過洗錢集團，兌換成實體黃金，並送至柬埔寨的詐欺機房。警方向上追查發現黃金的來源是台南一間老字號銀樓，王姓負責人涉嫌長期幫詐團洗錢與存放上億現金，後續遭到檢方起訴並求刑20年。用噴燈對準坩堝和金飾加熱，再將熔化的液金倒入預熱好的模具中，冷卻成金條或金塊，這是銀樓再正常也不過的熔金技術，卻成為台南某間老字號銀樓的負責人，幫助走私集團犯案的手法。桌上的金條都是準備利用空運，走私送到柬埔寨或越南等地，這回被攔截，是因為警方之前破獲，有走私黃金集團和詐團合作，用假投資騙到被害人的現金或虛擬貨幣後，立刻和洗錢集團兌換成黃金，並鍍上5到6公分厚的鉛合金，偽造成「門擋」空運寄送包裹，企圖躲避機場的X光機檢驗走私出境。警方向上溯源，循線搜索台南一家銀樓，發現負責人涉嫌長期協助詐團，存放上億現金與匿名購買黃金，而犯案的銀樓是三大盤商之一，更是南部最大黃金盤商，擁有黃金的定價權。刑警局電信偵查大隊副大隊長張瑋倫說：「金額大概兌換過來的話，已經將近，洗錢的金額達到了9億多元，銀樓的老闆涉及了詐欺防制法，以及洗錢防制條例。」由於鉛可以阻擋X光，詐騙集團從2024年開始，就利用這種方式陸續走私黃金出境，專案小組花了超過半年，才了解他們的走私過程，銀樓負責人供稱，他是聽朋友介紹，財迷心竅下才會鑄成大錯，而他交易超過200公斤的黃金，讓詐團利用黃金斷點，將不法資金漂白，經檢察官偵查後，向法院求處有期徒刑20年以示懲戒。 原始連結華視影音 ・ 19 小時前 ・ 1
校園割頸案改判12年.11年 死者父:司法如何修復我們!
社會中心／綜合報導兩年前新北校園割頸案，一名國三男同學，因為制止其他班的女同學，用力甩門，對方跑去找乾哥替她出氣，乾哥因此持彈簧刀刺死男同學，二審今天宣判，兩人分別遭判12年和11年，雖然都比一審多三年，但原本預期判三十年，死者父母無法接受，一度當庭痛哭，小孩命都沒了，司法要如何修復他們！被害男同學父親：「然後又這樣子判決，我可以接受嗎，我真的沒辦法接受。」男同學的父親，激動落淚，原本預期兩名殺人少年、少女，能重判30年，如今二審宣判，分別判處12年跟11年徒刑，依舊比預期低，讓死者父母好心痛。被害男同學父親：「（只要坐牢）三分之一，四年你假釋出來，還不到十八歲繼續殺人，我可能是第一個被他殺的，我坦白講因為我一直要求他加重（徒刑）嘛。」期待透過司法，替寶貝兒子討公道，如今期待又落空，得知判決當下，男同學父母激動表示怎麼判那麼低，嫌犯還可以再教育，但我的小孩命都沒了，要怎麼修復我們，似乎無法接受所謂的「修復式司法」。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學母親：「修復式司法是要修復我們什麼，我們孩子命都沒有了，你現在跟我們談修復式司法，怎麼修復啊要修復什麼，修復（嫌犯）他們吧。」而一審乾哥、乾妹，分別被判處9年跟8年，如今二審再加重三年，高院宣判理由強調，原審未及針對少年個別評估，以及再犯風險建議內容，納入整體衡量，在量刑基礎與處遇因子既然有變更，一審量刑即有重新審酌必要，基於促進其等健全自我成長，與重返社會考量，分別量處所示之刑，看到嫌犯開庭態度，讓家屬依舊心寒。校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！（圖／民視新聞）被害男同學父親：「他們進去法庭，都還是大搖大擺的走進來耶，根本沒有跟我道歉過，那是法官引導他們來跟我道歉，他們才道歉這個才是他們真正的態度耶。」兩年前12月25日，新北校園割頸案，男同學要求其他班的女同學，注意甩門力道愛惜公物，引來女同學不滿，找上乾哥訴苦，同校乾哥拿來彈簧刀，朝男同學行兇送醫不治，二審雖然重判，卻不及預期三十年的一半，死者父親透過聲明向兒子道歉，讓兒子失望了。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：校園割頸案乾哥改判12年、乾妹判11年 死者父親轟：司法如何修復我們！ 更多民視新聞報導台南老字號銀樓淪詐欺洗錢共犯 鎔鑄200公斤黃金藏鉛錫合金新北割頸案二審加重改判 侯友宜發聲了！分局也出手了！台中女警嗆「開槍盧秀燕」遭拘提 最慘下場曝光民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
恐懼、失眠！4專業心理師進駐中山站 即起開設「安心關懷小站」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 台北捷運19日發生重大突發公共安全事件，造成4死11傷，由於地點就在人潮眾多的中山站，部分民眾因親歷或目睹事件過程，可能出現恐懼、驚嚇、失眠等心理衝擊，台北市衛生局今（22）日有最新心理支持與關懷措施上路，由4位專業心理師進駐中山站R7出口開設「安心關懷小站」，提供心理關懷、支持與諮詢，每天服務從下午1點開始，至晚間...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
2025全台聖誕節活動市集總整理 六福村耶誕變裝免費玩、劍湖山變裝100元、新北耶誕城、華泰名品城...歡慶聖誕美拍打卡點一次看！（不斷更新）
聖誕節即將到來，想好要怎麼度過這個浪漫的節日嗎？全台有許多聖誕節活動、聖誕樹、聖誕市集、聖誕點燈等，洋溢濃濃的耶誕氣氛，沉浸在繽紛又浪漫的節慶氛圍中，快來開啟今年最難忘的聖誕旅程吧！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 個月前 ・ 4
士林夜市男凌晨持開山刀徘徊 落網後曝動機：討公道
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導台北市士林夜市今（22）日凌晨傳出有男子持開山刀徘徊的事件，行徑詭異，引起民眾與攤商的恐慌，警方獲報後也立即展開追查...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話