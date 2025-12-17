心碎畫面！汽車4輪輾小黑狗「車底滾一圈」 目擊者怒：按喇叭裝聽不到

記者林盈君／新北報導

16日上午，有民眾行經新北三重區光復路二段附近，見目擊一台汽車違規紅燈迴轉，之後直接輾壓一隻小黑狗，民眾指出，在發現小黑狗之後，就在後方不停按喇叭提醒，但該車駕駛「明明車窗全開」，卻裝作沒聽見一般，直接輾過小黑狗，痛批「整台車都在搖晃了還不停下來 」，繼續拖行小狗導致二度被後車輪輾過。

黑色汽車輾過小黑狗，整過程被拍下PO網。（圖／翻攝Threads@kero_hao）

民眾將這段行車紀錄器PO到Threads上，可以清楚看見，該台黑色汽車直接啟動，輾過前方的小黑狗，之後還不停下，整台車「直接輾過去」，小黑狗被壓在輪胎下擠壓，非常無助，車子搖晃不停，最後直接踩油門閃人，後方的行車紀錄器清楚拍下，最終小黑狗艱難的爬起，四肢一跛一跛的緩慢離去。

廣告 廣告

黑色汽車輾過小黑狗，整過程被拍下PO網。（圖／翻攝Threads@kero_hao）

已片曝光後，其他網友紛紛怒斥「看了心好痛」、「他是看到狗才故意輾過去的吧⋯？」、「這是故意的，開車碾到東西一般都會下來查看，而且還很精準的輾兩次」、「希望狗狗能得到治療」、「右邊就是警察局他怎麼敢！好氣喔」。對此，動保處表示，因為行車紀錄器拍到的車牌太模糊，目前無˙法得知肇事車主身分，已請警方調閱監視器畫面，將以車追人循線照到該車車主。

黑色汽車輾過小黑狗，整過程被拍下PO網。（圖／翻攝Threads@kero_hao）

黑色汽車輾過小黑狗，整過程被拍下PO網。（圖／翻攝Threads@kero_hao）

更多三立新聞網報導

北市公車輾死單車女騎士！遭捲進車底奄奄一息 74歲死者身分曝光

老爺爺買咖啡遭拒！超商店員哄「今天咖啡賣完了」 背後原因惹哭網友

又是毒駕！58歲男「精神恍惚」深夜一路駕車逆向 辯：全忘記了

柯文哲現身北院！媒體問「高虹安貪汙撤銷」 他微笑揮手快閃不語

