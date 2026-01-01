心碎跨年夜！台中嬤載孫回家遭大貨車輾斃…8歲孫跪地喚嬤鼻酸畫面曝

記者吳泊萱／台中報導

心碎跨年夜，台中祖孫3人騎車返家途中與大貨車碰撞，2孫目睹阿嬤慘死輪下。（圖／翻攝畫面）

台中跨年夜驚傳憾事，昨日（12月31日）傍晚5時許，一名64歲蔣姓婦人騎機車載孫子、孫女外出，結果祖孫3人在廍子路與軍福十三路口與一輛準備右轉的大貨車發生碰撞，蔣婦慘遭車輪輾過傷重不治，2名幼童僅輕微擦傷，但目睹阿嬤在眼前喪命，也讓2個孩子心靈受創。

台中嬤騎車載2孫，與右轉大貨車發生碰撞，阿嬤慘遭輾斃、2孫幸運生還。（圖／翻攝畫面）

監視器拍下，31日傍晚5時43分許，蔣婦（64歲）騎著機車載8歲孫子、5歲孫女，祖孫3人在返家途中，於廍子路與軍福十三路口停等紅燈。隨後路口號誌轉綠燈，祖孫3人起步沒多久，就與左後側準備右轉的大貨車發生碰撞，3人連人帶車被捲入車底，蔣婦慘遭車輪輾壓，當場失去生命跡象，孫子及孫女則奇蹟生還，僅腿部輕微擦傷。

蔣婦遭車輪輾壓失去意識，孫子在旁焦急不已，試圖喚醒阿嬤。（圖／翻攝畫面）

路過民眾見狀紛紛上前幫忙，但蔣婦因傷勢過重，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

車禍發生後，蔣婦癱倒在車道上，後座的孫子見狀立刻起身，試圖想喚醒阿嬤，但對方已經沒有任何反應，其他路過民眾見狀，立刻衝上前協助2名幼童，並報警處理，但蔣婦因傷勢過重，送醫搶救不治。

心碎跨年夜，台中祖孫3人騎車返家途中與大貨車碰撞，2孫目睹阿嬤慘死輪下。（圖／翻攝畫面）

警方檢測，大貨車駕駛梁男（23歲）酒測值零，全案已報請檢察官相驗，事故發生原因及肇事責任歸屬仍有待調查釐清。阿嬤載孫回家，卻在孫子、孫女面前命喪輪下，也成了最悲傷的跨年夜。

