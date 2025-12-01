心碎香港宏福苑大火... 鄧紫棋中國開唱淚崩：盼用歌聲帶給大家力量

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，各界哀痛，香港歌手鄧紫棋11/29晚間在中國南寧舉辦世界巡迴演唱會，談到大火事件也情緒潰堤、哽咽落淚，希望能透過歌聲帶給大家力量。另外香港天后莫文蔚20號在啟德主場館舉行限定版加長演唱會也宣布取消，等大家心情平復後相聚。

鄧紫棋為宏福苑火災捐款百萬港幣 演唱會淚灑舞台

總是能用溫暖歌聲帶給歌迷滿滿力量的香港鐵肺歌手鄧紫棋，近期她正舉辦世界巡迴演唱會，11/29晚間在中國南寧演出時，因為心痛香港大埔宏福苑火災事故，在台上情緒失控，忍不住落淚。

鄧紫棋哽咽地說，這幾天對香港來說是非常難過的日子，自己看到新聞時，會覺得每一天地球上真的都發生了很多事情，但是在這時代把「I AM GLORIA」這巡演帶來，就是希望能夠帶給大家力量。

其實在宏福苑火災發生後，鄧紫棋就低調捐了100萬港幣、約台幣415萬，支持救援以及重建工作。她也透過自己最擅長的音樂，在這悲傷時刻傳遞溫暖，並勉勵喊話只要還有一口氣，就應該拿出一點力量！

莫文蔚12/20返港開唱 遇大埔火災取消

另外香港天后莫文蔚預計20號要在香港啟德主場館舉行限定版加長演唱會，但在宏福苑火災發生後，大家心情大受影響，難以如期舉行歡樂的演唱會，於是她決定取消演唱會，雖然遺憾，但也感謝歌迷支持，主辦方也會自動退款給觀眾，等之後再與歌迷相聚。

