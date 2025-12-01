心碎香港宏福苑大火 鄧紫棋台上淚崩：只想要你們好好活著

鄧紫棋日前在演唱會中談及香港大火時，忍不住情緒潰堤，淚灑舞台。愛奇藝國際站提供



香港新界大埔宏福苑日前發生嚴重火災，儘管火勢已被撲滅，不過事故造成嚴重死傷，後續也還有漫長而艱鉅的復原工程。正在舉辦《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會的天后鄧紫棋，上月29日在廣西南寧的演唱會上，談及宏福苑大火，也罕見地情緒潰堤，在數萬名歌迷前哽咽落淚。

目前正在舉辦世界巡迴演唱會的鄧紫棋，29日在演唱會上談及宏福苑大火，一度在台上情緒失控，當場落淚，讓全場歌迷心疼不已，紛紛大喊「不要哭」、「加油」。鄧紫棋平復情緒後表示，流淚不是因為個人的傷心，而是這幾天看到香港的新聞後，內心受到極大的衝擊與感觸，也深感每一天都有許多事情在發生，「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」

鄧紫棋哽咽表示，這幾天對於香港來說，是一個非常難過的日子，面對無情的災難，她深感個人的力量渺小，但仍希望能透過自己最擅長的音樂，在這個艱難時刻傳遞出一點溫暖與力量。

香港歌手鄧紫棋日前在演唱會上談及宏福苑大火，忍不住情緒潰堤，淚灑舞台。翻攝自微博

鄧紫棋稍微擦去淚水後，也對觀眾表示，「我想對正在面對災難的朋友，面對人生各自難處的朋友，我真的只想要知道，你們正在努力地、積極地、好好地活著。」鄧紫棋喊話所有正處於低谷或面對災難的人，無論人生多艱難，我們都要彼此扶持、一起積極地往前走。

據了解，鄧紫棋在得知香港大火的消息後，立刻低調捐出100萬港幣（約台幣400萬元），用於災後救援及重建工作，於災後第一時間默默為香港災後重建盡一份心力。

