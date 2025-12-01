心碎香港惡火！鄧紫棋開唱突淚崩：只想你們好好活著
香港新界大埔「宏福苑社區」上月26日發生5級火警，目前已累計146人罹難，仍有百名災民失聯，而歌手鄧紫棋近日在中國廣西南寧舉行巡迴演唱會，談及香港災情時也不捨淚灑舞台，喊話歌迷：「要好好活下去」。
鄧紫棋日前先是為家鄉香港的嚴重災情，低調捐出100萬元港幣（約403萬元新台幣），上月29日她在南寧舉行《I AM GLORIA》世界巡迴演唱會時，一開場便眼眶泛紅坦言：「我沒想到我今天的情緒來得這麼快。」
鄧紫棋在演唱會談及香港災情時淚撒舞台。（圖／翻攝自微博）
談及近日的宏福苑大火，鄧紫棋哽咽表示：「這幾天對於香港是一個非常難過的日子，我不知道大家有多少人留意到新聞，其實我看到新聞的時候，我會覺得每一天世界各地真的都發生很多事情。」接著便情緒湧上，當場淚灑舞台。
鄧紫棋坦言，一直以來都希望透過音樂帶給大家力量，「但是我相信無論是真正在面對目前災難的朋友，還是每一個人正在你們的人生當中面對著屬於你們自己的難處、你們的困難，我真的只想要知道，你們正在努力的、積極的好好的活著」，希望能與粉絲互相扶持，為大家帶來一絲力量與溫暖。
