心碎！具俊曄親筆信道歉大S 長文告白「好想再抱妳一次」

具俊曄（左二）2日現身大S追思會忍不住哭了。（經紀公司提供）

大S徐熙媛紀念雕像今（2）於她過世滿一年的日子，在金寶山碑林名人區落成，除了S家親屬與老公具俊曄出席以外，大S生前的圈內好友也都到場參與追思。包含羅志祥、楊丞琳、陶晶瑩、阿雅、范曉萱、黑人夫婦、吳佩慈等人外，具俊曄過去團體「酷龍」夥伴姜元來也坐輪椅現身，大S前男友仔仔周渝民與《流星花園》CP言承旭也到場，在典禮接近尾聲時，「韓流帝王」Super Junior成員始源也現身，直奔大S雕像前獻花。

今日儀式約莫一個半小時結束，具俊曄在這一年來，不管晴天、雨天，幾乎天天都到金寶山陪伴大S，今日落成的雕像也都由他操刀。具俊曄稍早在儀式結束後，於個人IG發文，文中數度提起自己有多愛大S，癡情貌讓人相當心疼。

具俊曄2日現身大S追思會致詞。（經紀公司提供）

具俊曄親筆信曝光。（翻攝IG）

具俊曄以親筆信寫下：

我永遠的愛，我的伴侶，熙媛啊。

過得好嗎？

睡得好嗎？

有沒有哪裡不舒服……

歐巴一直都很擔心……

如果早上醒來時，

能對妳說一聲「睡得好嗎」

現在還會以為這只是一場夢……

一邊希望這是夢，

一邊祈禱妳能醒來。

好痛。

我到底該做什麼，

才能讓妳不那麼痛苦？

該做什麼妳才會喜歡，

一邊準備著飯菜，

只要一想起妳，

眼淚就不自覺地流下來……

對不起，歐巴只能以這麼軟弱的模樣出現……

但這是我對妳表達思念的最後方式。

希望妳能理解。

我們的熙媛啊……

我的熙媛啊……

如果我們能再相遇一次，

真的好想永遠在一起。

我好想妳。

真的非常、非常想妳……

好想再抱妳一次。

妳永遠的、笨笨的歐巴…俊曄

