心碎！嘉義1歲男童突無呼吸 死因疑肺炎

嘉義市一名年約1歲8個月大的男童，4日上午經解剖後初判死因疑為肺炎。該男童1日清晨在住處突然出現呼吸急促症狀後失去生命跡象，母親緊急實施CPR搶救，但男童送醫後仍宣告不治。

檢方4日上午針對男童遺體進行解剖，並未發現創傷，懷疑死因疑似為肺炎。（示意圖／中天新聞）

檢方4日上午針對男童遺體進行解剖，並未發現創傷，懷疑死因疑似為肺炎。不過確切死因仍需等待顯微鏡組織切片及毒藥物鑑驗結果出爐後才能進一步釐清。檢方初步相驗確認，男童身上並未發現明顯外傷，已排除不當對待或兒虐跡象。

警消1日上午7時許接獲張姓母親報案，指稱男童當時在住處嘉義市西區博愛路一段的嬰兒床上休息，孩子卻突然出現臉色異常、呼吸急促等症狀。男童隨即失去意識且無呼吸心跳，張女見狀立即替兒子進行CPR急救。

救護人員趕抵現場後接手持續急救，並於上午7時52分將男童送抵嘉義基督教醫院搶救。然而男童經醫護人員全力急救後，仍於上午8時42分不幸宣告死亡。

