心碎…女清潔隊員遭酒駕賓士男猛撞 男友「親睹愛人斷氣」崩潰痛哭

監視器畫面拍下，男友目擊愛人喪命崩潰求救，無奈最終仍回天乏術。翻攝記者爆料網



台南市安平區今日（12/16）上午發生一起令人心碎的酒駕肇事意外，一名正在執行收垃圾工作的23歲陳姓女清潔隊員為確認是否有誤丟回收物，正走向垃圾車尾準備查看時，突然被後方一輛賓士車高速追撞，陳女被夾在車尾處當場身亡，肇事駕駛酒測值高達0.95，超出標準3倍。和陳女是情侶的同事在前座發現陳女被撞後，慌忙衝向車尾並四處求助，無奈仍回天乏術，只能看著愛人在眼前逐漸死去。

該起車禍發生於今日上午8時8分，當時一輛垃圾車及隨車清潔人員正於安平區慶平路上執勤，卻突然遭後方一輛賓士車高速追撞，消防局緊急出動5車、10人前往搶救，肇事的48歲鄭姓駕駛意識清楚，不過受困於車內、腳部骨折，救出後送往成大醫院；遭撞的23歲隨車清潔人員陳女在消防人員到場時已明顯死亡，未送醫。事後警方對鄭男實施酒測，發現酒測值高達0.95，確定酒駕害命。

該起事故也被監視器拍下，當時陳女本在垃圾車旁收垃圾，隨後走向車尾查看車斗內是否有誤丟回收物，結果轉頭不到3秒，就遭到後方賓士車高速追撞，當場慘死，血液噴濺賓士車鈑金。在駕駛座的男友發現後立刻下車走向車尾，並不斷拍打賓士車示意後退，焦急跺腳四處求助，不過最終仍回天乏術，只能看著女友在自己眼前枉死。

垃圾車駕駛、同時也是被撞死的陳女男友悲痛表示，當時兩人正在定點收垃圾，他也按規定在停車處放置三角錐警示，女友之所以走到車尾，是為了確定車斗內是否有民眾誤將回收物丟入，不料卻突然「碰一聲」被夾死在賓士車和垃圾車之間的縫隙，讓他心情久久無法平復，內心不禁想問若女友當時沒去車尾查看，是否就能逃過一劫？

陳女母親和家屬接獲通報趕到現場，確認死者是女兒後當場崩潰，無法接受女兒才剛出社會工作，結果就此天人永隔。其他家屬則憤怒拍打肇事的賓士車輛，痛罵駕駛實在「太可惡」。

據了解，死亡的陳女才剛到清潔公司任職約三個月，平時和同事互動良好。肇事的鄭姓男子則從事餐飲業，推測可能因酒駕上路，因意識不清高速撞擊垃圾車和車尾的陳女，送醫後酒力發作，正呼呼大睡，由於是過失致死、公共危險現行犯，目前警方已派員戒護，將待醫院確認鄭姓男子能製作筆錄，再釐清是否徹夜飲酒後仍開車上路，以及為何高速衝撞路邊垃圾車。

第四警分局指出，針對酒駕肇事造成清潔隊員不幸身亡的酒駕行為，予以強烈譴責，並採取「零容忍」態度嚴格執法，持續加強取締，以遏止憾事發生；呼籲社會大眾，務必遵守交通規則，切勿酒後駕車，共同維護用路安全。

