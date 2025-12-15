心碎！翁躲過二戰大屠殺卻死於槍擊 最小死者僅10歲

澳洲雪梨「邦迪海灘」14日爆發針對猶太社區的恐怖攻擊，目前得知至少造成16人死亡。（示意圖／Pexels）





澳洲雪梨「邦迪海灘」14日爆發針對猶太社區的恐怖攻擊，目前得知至少造成16人死亡，而隨著罹難者身分陸續確認，也有不少心碎故事曝光。其中一名老翁曾躲過二戰納粹大屠殺，沒想到為了保護妻子，竟然以肉身擋子彈而不幸死亡。另外死者當中年紀最小的是一名10歲女童，失去她讓全家陷入愁雲慘霧，而且她6歲的妹妹當時也在身旁，目睹恐怖過程，非常崩潰。

槍聲大作，群眾驚慌竄逃，有人放聲大叫，還有寶寶嚇得大哭，過程中還不斷傳來槍響。掌鏡的男子邊逃邊拍，似乎還依稀可見地面有許多血跡。

雪梨邦迪海灘驚傳恐怖槍擊案，附近居民趕緊開放家裡讓數十名遊客避難，過程中有人難以置信抱頭，還有人焦急打電話聯絡親友。正當眾人死命往外逃，一名救生員卻打赤腳直奔現場，他是澳洲前實境秀男星，同時也是救生員的杜蘭，他與所屬的救生員團隊集體衝往現場救人，英勇行為也在網路上傳開。

10歲罹難女童瑪蒂達的姑姑：「我希望大家能記住我們的瑪蒂達，美麗的孩子，她美得像陽光一樣，像照亮你生命的一道光。」

槍擊案最小罹難者是她，10歲的瑪蒂達，開心參加活動卻魂斷槍下，令家屬揪心的是，6歲妹妹桑默目睹姐姐喪命過程。

10歲罹難女童瑪蒂達的姑姑：「瑪蒂達是回不來了，但希望大家幫幫妹妹桑默，你能想像嗎，她目睹美麗姊姊被殺了。」

烏克蘭裔的拉麗莎，她的家也沒了，因為丈夫克蘭特曼捨身擋子彈，就為了救她一命。

罹難者克萊特曼的妻子拉麗莎：「我真的非常痛苦，我沒有丈夫了，我不知道他的遺體在哪裡，沒有人能給我任何答案。」

真的是命運捉弄人，因為克萊特曼兒時躲過二戰納粹大屠殺，與妻子移民澳洲，準備安享晚年，不料卻死於非命。罹難者中還有一名外國人，27歲的法國男子艾爾卡亞姆，他是業餘足球員，正在雪梨展開新生活，沒想到魂斷他鄉。一場恐怖槍擊，讓這些人的生命戛然而止，也讓不少家庭從此破碎。

