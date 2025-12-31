心碎！蔡依林3年前「周邊T」未拆封一洗就碎

有粉絲3年前購買的蔡依林周邊T-Shirt，第一次下水洗就變成破布。（圖／東森新聞）





一對姊妹去看蔡依林演唱會，拿出3年前買的周邊T-SHIRT，沒想到兩件都有問題，一件剛拆封丟到洗衣機，洗完卻破掉，只剩下中間的蔡依林LOGO，另一件在演唱會上，則是擦眼鏡就破掉，她心痛PO上網，發現他們並非個案，只是T恤上也沒有洗滌標籤，難以咎責。

一對姊妹在蔡依林3年前跨年演唱會購買的周邊T-SHIRT。買了三年才第一次拆封丟進洗衣機洗，準備穿去演唱會，沒想到周邊T-SHIRT卻碎掉了，她也心碎了。

廣告 廣告

當事粉絲文小姐：「放網子然後放到洗衣機洗的，然後結果拿出來的時候，它就碎了，後來就想說有沒有其他粉絲，也是有這件衣服，然後也想洗的不要衝動。」

這件周邊T-SHIRT原價一件要1500元，但妹妹這件洗到剩下JOLIN本人，其他袖子、領口和衣襬全不見，姊姊這件看似完好，但演唱會時也穿破了。

當事粉絲文小姐：「那時候好像手指頭戳到，就稍微捏一下，用一點點就是微微捏一下這種，我那時候本來下意識地拿衣服擦眼鏡，然後後來它就破了。」

粉絲仔細翻了衣服上領口和腰部的位置，也都沒有洗滌標示，加上PO網後，也有人回出現一樣慘況，到底是衣服問題還是保存問題？

蔡依林其他歌迷：「（覺得是）保存的問題啊，因為就像女生如果有皮衣，你太久的時候受潮拿出來，也整個都會是裂痕」

蔡依林其他歌迷：「我覺得都有可能，我應該當下會錯愕吧，因為最喜歡的蔡依林，然後衣服變這樣怎麼可以。」

當事粉絲表示，自己也買了今年新的周邊T，相較之下，三年前這件，真的摸起來比較薄，也因為是洗舊風格，不少人認為是染料問題導致脆化。

家事專家鄒潔安：「（可能是）我們擺放不當，被日曬了，或是太潮濕了太悶熱了，（也可能）衣服本身有化學藥劑，或我們洗衣服的方式不對。」

粉絲買了偶像周邊，才第一次要穿去演唱會就變成破布，也難免感到破費又心碎。

更多東森新聞報導

跨完年繼續冷！這天急凍僅剩7度 專家曝回暖時間點

政大人超不捨！40年老字號「今日書局」今歇業

獨／拚醫科重考班「多人染水痘」！衛生局證實「未通報」

