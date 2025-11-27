心碎！香港大火母持畢業照尋女兒接噩耗痛哭！年輕媽找寶寶聞死訊崩潰

香港新界大埔宏福苑集合住宅區昨（26）日下午2點51分發生嚴重火警，8棟大樓中竟有7棟遭大火吞噬，截至今（27）日晚間已造成至少75人罹難、200多人失聯，成為香港60多年來最嚴重的火災事故。

香港新界大埔宏福苑集合住宅區昨（26）日下午2點51分發生嚴重火警，截至今（27）日晚間已造成至少75人罹難、200多人失聯，成為香港60多年來最嚴重的火災事故。（圖/美聯社）

宏福苑於1983年落成，共有8棟樓，每棟31層，總計2000戶，居住超過4600人。66歲張先生在B棟宏道閣住了超過40年，他26日下午2時45分左右聽見巨響，隨後目擊不遠處一棟樓起火燃燒。火勢蔓延迅速，直到27日傍晚仍有3棟樓火勢未完全撲滅。

在中華基督教會馮梁結紀念中學開設的臨時避難所外，一名年輕女子27日晚間接獲孩子在大火中喪生的消息，泣不成聲。這名不願透露姓名的婦人表示：「我的寶寶死了，我就是那個一直在社群媒體不停發文尋找孩子的母親。公公婆婆找不到。消防員說在公寓裡發現一名嬰兒與一名成人，都沒有生命跡象。我不知如何是好。我的寶寶是經歷了好多折磨才出世的啊。」

香港新界大埔區宏福苑火災26日發生至今已逾26小時，27日晚間傳出1名男子生還獲救。（圖／美聯社）

另一避難所外，一名老翁下午懇求各方協尋住F棟宏昌閣21樓的孫女，她只有6個月大，孫女的祖母也失聯。老翁情緒崩潰地說：「我跑遍所有醫院都沒查到她倆的消息。警察要我登記，我照辦了。我只希望能用更多方法尋人，說不定她們就在某個安全的地方。孩子20多個鐘頭沒進食，想到這裡我就心如刀割，不敢再想下去......」

52歲吳姓婦人在避難所外尋找女兒，手裡拿著女兒的畢業照片說：「她跟她爸爸都還沒出來，我們那棟樓無水可救火。」另一名婦人邊哭邊出示手機裡女兒本月19日在香港理工大學畢業典禮拍下身穿學士袍的照片，哭訴：「我優秀女兒人在何方？不知她是生是死，我心都要碎了。」

香港新界大埔區宏福苑大火燒逾24小時仍未完全撲滅，特首李家超公布後續救援計畫。（圖／路透社）

鄰近宏福苑的廣福邨社區中心設置相簿收集罹難者照片，張女士想知道住F棟宏昌閣23樓的失聯妹妹與妹夫是否安好，暫無所獲。她表示：「翻看相簿的感受難以形容，有好多孩子的照片。」40歲印尼籍幫傭雅玉含淚表示，妹妹絲理華雲住宏昌閣照顧一名八旬婦：「相簿裡找不到妹妹的照片。家人說只有我能找得到她，我非找到她不可。」

網路已出現失蹤人員通報協尋表，詳列各棟樓號戶號並附人員資訊，包括「70多歲丈母娘失蹤」、「1男1女」、「樓頂有33歲男子」、「27樓1號房，男性，已死亡」等資訊。

