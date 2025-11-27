北一女學生「5樓墜樓」身亡 教育局回應了

【緯來新聞網】台北市立第一女子高級中學今(27日）晚間驚傳學生從校內建築5樓墜落，儘管緊急送醫搶救，仍宣告不治，確切原因仍待釐清。台北市消防局在晚間7點左右接獲報案，指稱校園內發生墜樓意外。救護人員趕抵現場，將傷勢嚴重的女學生送醫，經急救後仍未能挽回生命。

北一女學生「5樓墜樓」身亡。（圖／翻攝Google Maps）

台北市教育局指出，事故發生後，校方立刻通知家長並陪同前往醫療院所處理相關事宜。學務校安室負責人也已前往探視，提供必要協助。



教育局表示，學校已於第一時間完成校安系統通報，並全力配合警方調查，包括調閱校內監視錄影畫面。同時，校方也已啟動學生心理支持與輔導措施。為防範類似事件再次發生，教育局承諾將督導學校全面檢視校園安全機制，並檢討改進措施，以保障學生的在校安全。





《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

