心碎！1個月凌虐逾20次害嬰腦出血 台南2保母遭羈押

台南市 / 綜合報導

台南市麻豆區爆出保母虐嬰事件，家長出面指控，自己11個月大的兒子，送托保母照顧，卻遭到不當對待， 家長 看監視器畫面才發現，孩子一個月內，被虐待超過20幾次，看到心都碎了，是因為小孩送醫，發現身上有新舊傷，還顱內出血，住院治療，才揭發保母惡行，誇張的是，兩位保母，還只有1個人是合格登記，卻一共違規收托6位孩童，目前兩位保母已被羈押禁見，後續也會依法裁處6萬至60萬元。

家長說：「家長看到這個畫面，整個心都碎了，一個月內的影像，我家小孩子被虐了，超過20幾次。」媽媽出面指控，自己未滿一歲的孩子，送托保母照顧，卻遭不當對待腦出血，真的心都碎了。

廣告 廣告

小朋友臉頰紅腫瘀青，身上多處都有傷勢，台南麻豆爆出，2名保母涉嫌虐嬰，常常不當對待，家長表示，保母照顧的多是，2歲以下還不會說話的幼兒，事件爆發，是因為11個月大的小嬰兒送醫後，發現身上有新舊傷，顱內出血住院治療，疑似遭受虐待，才揭發保母惡行。

家長說：「她(保母)就又把他(小男嬰)抱起來，重重的把他(小男嬰)摔下去，一直搖他的身體，說給我坐好，給我坐好喔。」根據了解，2位保母還只有1個人，是合格登記保母，共違規收托6位孩童。

台南市警麻豆分局副分局長劉行五說：「12月6日，接獲醫院通報，經掌握相關事證後，即於翌日將兩名涉案保母拘提到案，案經檢察官訊問後，認涉嫌重大，且有滅證與串證之虞，向法院申請羈押，於12月8日裁准羈押禁見。」

台南市社會局兒童福利科長楊小萱說：「(違規收托的部分)目前全數都完成轉託，保母也坦承，在我們前往查核的時候，她會請另外一名未立案的保母，將小孩帶至非收托地，進行藏匿，後續我們也會依，違反兒少法第49條部分，對兩名保母，處以6萬到60萬(元)的罰鍰。」

將心肝寶貝，送托保母照顧卻遭不當對待，11個月大的小男嬰，顱內出血住院ㄋ，該怎麼管控，才能讓虐嬰憾事，別一再發生。

原始連結







更多華視新聞報導

又傳保母疑虐嬰！ 家長報警停托育PO文示警

照護機構爆虐嬰 蔣萬安：加強稽核啟動調查

借殼上市又虐嬰？ 幼保員遭起底涉多起不當管教

