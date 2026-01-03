心筆傳情／愛與生活藝術創作個展

記者游宜橙/台南報導

以「愛與生活藝術」為主題的《心筆傳情》藝術創作個展，於今（3）日假吳園藝文中心隆重展出。藝術家李盈瑩老師以筆觸與色彩，將自己長達五十年的志工生涯與公益服務歷程，細膩而深刻地呈現在畫作之中，展現藝術與生命歷程交織的感動力量。

與副市長葉澤山合影

李盈瑩老師表示，自己始終以傳愛與責任並行的信念，致力於將藝術教育、生活美學、文化傳承與社會責任相互結合。透過畫筆與真摯情感，將溫暖而美好的畫面傳遞給每一位走進展場的朋友，讓藝術成為療癒人心、連結社會的力量。

李盈瑩藝術家義賣作品

開幕當日，臺南市副市長葉澤山親臨現場致詞勉勵，肯定李盈瑩老師藝術創作的豐富性，是受尊敬的藝術家，感謝她指供正能量的展覽。藝術在文化傳遞與深化心靈層次上的重要價值，並感謝所有藝術家長期為社會注入豐厚的人文能量與藝術力量。

蘇寶珠校長分享心筆傳情個展

除葉副市長外，救國團主任委員沈達吉、長榮大學剛退的美術系主任朱紋皆、墨爾本中華文化藝術學校校長陳煇煌、人間國寶雕塑大師陳啟村、聲樂國寶級老師黃南海，南師大校友會理事長吳文賢校長以及「天馬王子」藝術家王海峰等貴賓，也接續為本次展覽致詞祝賀。在主持人蘇佩蓉與策展人許旗成的引導下，整場開幕活動氣氛熱烈而溫馨，充滿藝術與人情交織的感動。

救國團台南市真善美聯誼會標得義賣作品

活動最後，由李盈瑩老師親自為作品揭開創作靈感的面紗，並慷慨提供多件藝術作品進行義賣。其中，救國團臺南市團委會指導委員邱春美以新台幣一萬元標得作品，接續真善美聯誼會會長陳麗英及資委陳美絹女士分別又以新臺幣一萬元標得作品，周邊作品義賣所得3175，共33175全數捐作愛心公益基金，讓藝術之美化為實際的社會關懷。

另墨爾本中華文化藝術學校陳輝煌校長暨高師大六十七級化學系同學，慷慨以現金襄贊「真善美聯誼會救助基金」，善行義舉，令人欽佩。藝術家李盈瑩老師表示這傳愛義賣活動至18日止，並將所得一律捐為公益基金，在大會精心準備的茶品與點心陪伴下，活動於溫馨、真愛與公益善念中圓滿落幕。

《心筆傳情／愛與生活藝術創作個展》展期自 01 月 02 日至 01 月 18 日，誠摯邀請各界朋友蒞臨吳園文化園區參觀，一同感受藝術與愛交織的動人力量。