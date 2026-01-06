《心筆傳情》藝術李盈瑩創作個展 吳園藝文中心公會堂展出





以「愛與生活藝術」為主題的《心筆傳情》藝術李盈瑩創作個展，即日起至1月18日在吳園藝文中心公會堂展出。本次展覽將展出72幅精選作品，涵蓋自然風光、生命議題及童心系列等多樣主題，充分展現李盈瑩對藝術的熱忱與創作的深度。

藝術家李盈瑩以筆觸與色彩，將自己長達五十年的志工生涯與公益服務歷程，細膩而深刻地呈現在畫作之中，展現藝術與生命歷程交織的感動力量。

本次展覽的作品類型多元，包括油彩、丙烯、複合媒材等技法，呈現出豐富的視覺層次與情感深度。作品如《洞見海闊天空》、《舞動生命精彩》、《春天》等，不僅展現了自然景觀的美感，也傳遞了對生命與希望的讚頌。特別值得一提的是，她的「童心系列」和「洞夢系列」作品，以純真的筆觸探索人生深處的情感與哲思，帶給觀眾深刻的心靈觸動。

廣告 廣告

李盈瑩表示，此次展覽不僅是她多年來創作的匯集，更是對生命、自然與愛的誠摯表達。她希望透過這些作品，讓觀眾感受到藝術療癒心靈的力量，並啟發每個人對生命美好的追求。

自己始終以傳愛與責任並行的信念，致力於將藝術教育、生活美學、文化傳承與社會責任相互結合。透過畫筆與真摯情感，將溫暖而美好的畫面傳遞給每一位走進展場的朋友，讓藝術成為療癒人心、連結社會的力量。

開幕當日，臺南副市長葉澤山親臨現場，肯定李盈瑩老師藝術創作的豐富性，是受尊敬的藝術家，感謝她分享正能量的展覽。藝術在文化傳遞與深化心靈層次上的重要價值，並感謝所有藝術家長期為社會注入豐厚的人文能量與藝術力量。

救國團主任委員沈達吉、墨爾本中華文化藝術學校校長陳煇煌、人間國寶雕塑大師陳啟村、藝術家王海峰、聲樂家黃南海，南師大校友會理事長吳文賢以及前長榮大學美術系主任朱紋皆等貴賓也接續為本次展覽致詞祝賀。在主持人蘇寶珠與策展人許旗成的引導下，整場開幕活動氣氛熱烈而溫馨，充滿藝術與人情交織的感動。

活動中，由李盈瑩親自為作品揭開創作靈感並慷慨提供多件藝術作品進行義賣。其中，救國團臺南市團委會指導委員邱春美以新臺幣1萬元認捐作品，接續真善美聯誼會會長陳麗英及資委陳美絹女士分亦分別以新臺幣1萬元認捐作品，墨爾本中華文化藝術學校陳煇煌校長暨高師大六十七級化學系同學，亦慷慨以現金襄贊，以及周邊作品義賣，當日共義賣33175全數捐予「真善美聯誼會公益基金」作愛心公益，義賣活動持續至展覽結束，藉此拋磚引玉，讓藝術之美化為實際的社會關懷。

「心筆傳情—愛與生活的藝術」畫展不僅是一場視覺饗宴，更是一場心靈之旅，邀請所有熱愛藝術的人士前來欣賞。展覽期間免費參觀，歡迎大家踴躍前往，共同感受李盈瑩筆下的生命之美，同時參與公益義賣活動，一同為社會注入更多愛與溫暖。

更多新聞推薦

● 接見歐洲議會訪團 賴清德：盼台歐攜手打造民主供應鏈