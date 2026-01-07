心結？白兩年條款僅陳昭姿留任 黃國昌偷臭不退位踩一腳？

論壇中心／董思旻報導

民眾黨兩年條款有新變數，除遞補的立委劉書彬外，陳昭姿也未簽署辭職書，因《人工生殖法》未過，將和前主席柯文哲另外處理，對比其他白委即將卸任，雙標做法傳出爆發黨內不滿。

兩年條款期限將至，僅陳昭姿留任成為制度特例，民眾黨主席黃國昌表示，等《人工生殖法》告一段落後，陳昭姿也會離開，但遭質疑把陳昭姿留在立院，是否為擋住遞補的中配李貞秀。

民進黨立法委員王義川在《台灣最前線》節目分析，對比其他白委都吹噓完成多少法案，為何陳昭姿的法案不早點提出，卻在任期剩一個月時才加緊腳步，且黃國昌特別主動提她是例外，是否暗示「賴著不走」。另外王義川指出，陳昭姿曾隨活動去總統府，質疑黃國昌是否對她有心結，所以公布辭職時，刻意踩陳昭姿一腳，暗酸只有她不退。

陳昭姿不辭立委傳黨內不滿 黃國昌:代孕法案告一段落也會離開

