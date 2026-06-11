心繫中橫救災量能 花蓮女兒游涔琳捐災情勘查車回饋家鄉

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花蓮女兒游涔琳(左一)捐贈一部災勘車，由消防局長吳兆遠代為接受。(記者游太郎攝)

〔記者游太郎／花蓮報導〕從小住在花蓮縣新城鄉的游涔琳，旅居台中事業有成後，返鄉與小時鄰居、學長的花蓮縣義消新秀分隊長林建華閒聊時，得知新秀地區義消的救災量能及裝備缺乏，但必須深入中橫、蘇花公路及太魯閣山區協助救災，僅有的一部災情勘查車使用已逾10年，功能早已不敷需求，經向友人及客戶募集後，今天捐贈一部總價(含救災相關設備)120萬元的災勘車，由消防局長吳兆遠代為接受並轉交義消新秀分隊使用。

吳兆遠指出，游女士所捐贈的災勘車將做為義消新秀分隊使用，範圍擴及新城、秀林、中橫、蘇花及太魯閣山域救援，以往災勘車多為小型車輛，這部車可搭載7人及載運救災設備，對災難的及時救援效能將可大幅提升。

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游涔琳說，返鄉時與學長林建華閒聊時獲悉，新秀義消需要一部災勘車，她一想到義消不但沒有薪水，還要參與排班及出勤協助救災，缺乏功能較齊全的災勘車卻沒有能力換車，返回西部後就和友人、球友及客戶們提及這件事，獲得熱烈響應，希望以實際行動鼓勵家鄉的義消們，投入救援行動時更有保障。

新秀義消分隊長林建華說，游涔琳不但投入義消後援會，返鄉時得知義消弟兄缺乏救生衣、防寒衣、裝備袋、防滑鞋，已陸續籌款補充，後續還要捐贈防毒面具、救難背包及頭盔，義舉讓義消弟兄們都相當窩心。

消防局指出，勘查車具備災情查報、環境監視、地理資訊查詢及影像傳輸等功能，可於災害發生第一時間深入災區執行勘查任務，並作為前進指揮站協助救災資源調度與指揮決策。同時亦可充作臨時災害搶救指揮站，提供現場指揮官即時掌握災情發展及救災進度，有效提升災害現場之指揮效能與應變能力。

游涔琳向消防局人員介紹災勘車功能。(記者游太郎攝)

災勘車將投入中橫山區等救援作業。(記者游太郎攝)

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