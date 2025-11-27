【心繫中華民國2-1】泰北孤軍70年 吳斯懷助募款修繕1300餘座將士墳

cnews204251127a01

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

在泰緬邊境，有一群孤軍後裔，一直心繫中民國。前立委吳斯懷，目前是中華民國泰北孤軍後裔關懷協會理事長，已協助當地孤軍後裔，找回部分前人屍骨，修復了約1300餘座墳塚。他說，撇開當年複雜的戰爭背景，這群孤軍後裔，也有了泰國國籍，但仍一直心繫中華民國。因為當他們在荒山蔓草中，找到了曾經的簡陋墳塚，修復時後裔們仍強烈的要求，墓碑上要寫著中華民國、軍種、軍銜、姓名等字樣，還要有清楚、標準的國徽。這是一群曾為中華民國效力，卻被遺留在異域的袍澤及後裔。

吳斯懷說，泰北孤軍是一段悲壯的歷史，不應該遺忘。1949年國共內戰，撤退到台灣的國民政府，仍然想反攻大陸，這一支孤軍從此遺留在泰緬邊境。經過70餘年了，老兵逐漸凋零，大概只剩下不到100人，也都已是90幾歲高齡的老人了。但遺留在異域的後裔，卻始終傳承著中華文化，時時揮舞著中華民國國旗，從未忘記自己的國家是中華民國。從孤軍落腳泰北山區開始，就把「教中文」當作文化延續的信仰。

吳斯懷表示，深入泰北才發現，這群後裔不是泰國主流教育體系的一部分，卻留下了世界上最堅韌的一支華文教育的根。泰國清萊華校教師公會會長王紹章就說，辦學校，不只是為了讓孩子識字，更是一種文化自救的行動。「一個人，不管身在何處，都不能忘了自己的本」。他也強調，「我們沒錢，但有心」。泰北的華文教育，不僅是語言教育，更是一場倫理與文化的傳承。

吳斯懷表示，立法委員4年任期中，為泰北孤軍後裔，爭取了新台幣3000萬元的補助預算。修繕了散落在金三角地區各處戰場，約700餘座的墳墓，在持續不間斷的努力下，目前已修復了約1300餘座。也整修了泰北地區7處忠烈祠，協助泰北近百所華校，爭取教育資源等。雖然泰北地區華校眾多，但大部分均未獲得泰國政府立案，加上人口流失，學生人數逐年下降。如今幾乎都面臨師資短缺、經費緊縮、校舍老舊、教材不足等等困境，校務都僅靠著台灣與僑界的捐助，而勉強維持著。

吳斯懷說，但在多方努力下，終於在民國112年6月30日，將孤軍前輩的靈位總牌位，以國家正式儀典，由泰北美斯樂義民文史館迎回台北，入祀圓山國民革命忠烈祠。在立委卸任前，又恐華校教育，再度無人聞問，所以成立了「中華民國泰北孤軍後裔關懷協會」，希望藉由個人的微薄力量，持續協助孤軍後裔，爭取教育資源，傳承中華文化。

吳斯懷說，剛剛就任第10屆立法委員時，非常關心國軍議題，某天突然看到網路上有則訊息，就是在幫美斯樂也就是金三角地區，這裏的泰北孤軍募款修墳。當時查找了很多資料，深入了解所謂泰北孤軍。原來當年國共內戰後期，在雲南地區與緬甸邊境，國民政府有好幾個軍團，不願意投降共產黨，就一路抗爭一路轉戰到緬北山區。

原本，這幾個軍團打算整修補給後，就能繼續反攻，繼續跟中共作戰。但當時由於中南半島幾乎都赤化了，中共於是結合緬共、泰共、寮共等，開始圍剿國軍這支部隊。不斷的戰爭，也讓這支部隊由國軍正規部隊，變成了一支游擊部隊。作戰過程，只要有人犧牲，通常就是就地掩埋，可能拿個石頭刻個名字，就成了最簡陋的墳塚。

吳斯懷表示，後來由於政治環境改變，台灣的國民政府，分了幾10批想把這支軍隊，從中南半島撤回台灣。但當時有部分軍團卻未撤回，仍然留在泰北山區一帶繼續反共。當年，在邊境流竄而戰死沙場，很多都是年輕的軍人，沒有家人，沒有後代，就連死後也都只是草草掩埋。所以，泰北孤軍或後裔中，有人發願想要募款，幫這些同袍或先人修墳。

吳斯懷回憶，尋墳修墳過程，十分艱難。由於戰爭已過了70餘年，荒山野嶺的，只能靠著當年還存活的老人，一點一滴的回憶，當年作戰的足跡，在山區一個村一個村的查找、調查，由於山路蜿蜒顛頗，有時每個村莊間，光是開車就要4、5個小時，所以耗時近8個月，才在14個村莊裏，約略比對、統計出部分墳塚與殉職軍人的資料等等。

吳斯懷表示，因為修墳而與泰北孤軍後裔結下了緣份，也發現這群生活在異國的華人，始終心繫中華民國，堅持學認繁體字。由於生活環境與教育環境，實在太艱困，所以在卸任立委前，又爭取了3年3000萬元的預算，除了修繕墳塚，也挹注教育或醫療資源等。他希望，政府不能再忘了這群心繫中華民國的孤軍後裔。

