【心繫中華民國2-1】泰北孤軍70年 吳斯懷助募款修繕1300餘座將士墳
CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導
在泰緬邊境，有一群孤軍後裔，一直心繫中民國。前立委吳斯懷，目前是中華民國泰北孤軍後裔關懷協會理事長，已協助當地孤軍後裔，找回部分前人屍骨，修復了約1300餘座墳塚。他說，撇開當年複雜的戰爭背景，這群孤軍後裔，也有了泰國國籍，但仍一直心繫中華民國。因為當他們在荒山蔓草中，找到了曾經的簡陋墳塚，修復時後裔們仍強烈的要求，墓碑上要寫著中華民國、軍種、軍銜、姓名等字樣，還要有清楚、標準的國徽。這是一群曾為中華民國效力，卻被遺留在異域的袍澤及後裔。
吳斯懷說，泰北孤軍是一段悲壯的歷史，不應該遺忘。1949年國共內戰，撤退到台灣的國民政府，仍然想反攻大陸，這一支孤軍從此遺留在泰緬邊境。經過70餘年了，老兵逐漸凋零，大概只剩下不到100人，也都已是90幾歲高齡的老人了。但遺留在異域的後裔，卻始終傳承著中華文化，時時揮舞著中華民國國旗，從未忘記自己的國家是中華民國。從孤軍落腳泰北山區開始，就把「教中文」當作文化延續的信仰。
吳斯懷表示，深入泰北才發現，這群後裔不是泰國主流教育體系的一部分，卻留下了世界上最堅韌的一支華文教育的根。泰國清萊華校教師公會會長王紹章就說，辦學校，不只是為了讓孩子識字，更是一種文化自救的行動。「一個人，不管身在何處，都不能忘了自己的本」。他也強調，「我們沒錢，但有心」。泰北的華文教育，不僅是語言教育，更是一場倫理與文化的傳承。
吳斯懷表示，立法委員4年任期中，為泰北孤軍後裔，爭取了新台幣3000萬元的補助預算。修繕了散落在金三角地區各處戰場，約700餘座的墳墓，在持續不間斷的努力下，目前已修復了約1300餘座。也整修了泰北地區7處忠烈祠，協助泰北近百所華校，爭取教育資源等。雖然泰北地區華校眾多，但大部分均未獲得泰國政府立案，加上人口流失，學生人數逐年下降。如今幾乎都面臨師資短缺、經費緊縮、校舍老舊、教材不足等等困境，校務都僅靠著台灣與僑界的捐助，而勉強維持著。
吳斯懷說，但在多方努力下，終於在民國112年6月30日，將孤軍前輩的靈位總牌位，以國家正式儀典，由泰北美斯樂義民文史館迎回台北，入祀圓山國民革命忠烈祠。在立委卸任前，又恐華校教育，再度無人聞問，所以成立了「中華民國泰北孤軍後裔關懷協會」，希望藉由個人的微薄力量，持續協助孤軍後裔，爭取教育資源，傳承中華文化。
吳斯懷說，剛剛就任第10屆立法委員時，非常關心國軍議題，某天突然看到網路上有則訊息，就是在幫美斯樂也就是金三角地區，這裏的泰北孤軍募款修墳。當時查找了很多資料，深入了解所謂泰北孤軍。原來當年國共內戰後期，在雲南地區與緬甸邊境，國民政府有好幾個軍團，不願意投降共產黨，就一路抗爭一路轉戰到緬北山區。
原本，這幾個軍團打算整修補給後，就能繼續反攻，繼續跟中共作戰。但當時由於中南半島幾乎都赤化了，中共於是結合緬共、泰共、寮共等，開始圍剿國軍這支部隊。不斷的戰爭，也讓這支部隊由國軍正規部隊，變成了一支游擊部隊。作戰過程，只要有人犧牲，通常就是就地掩埋，可能拿個石頭刻個名字，就成了最簡陋的墳塚。
吳斯懷表示，後來由於政治環境改變，台灣的國民政府，分了幾10批想把這支軍隊，從中南半島撤回台灣。但當時有部分軍團卻未撤回，仍然留在泰北山區一帶繼續反共。當年，在邊境流竄而戰死沙場，很多都是年輕的軍人，沒有家人，沒有後代，就連死後也都只是草草掩埋。所以，泰北孤軍或後裔中，有人發願想要募款，幫這些同袍或先人修墳。
吳斯懷回憶，尋墳修墳過程，十分艱難。由於戰爭已過了70餘年，荒山野嶺的，只能靠著當年還存活的老人，一點一滴的回憶，當年作戰的足跡，在山區一個村一個村的查找、調查，由於山路蜿蜒顛頗，有時每個村莊間，光是開車就要4、5個小時，所以耗時近8個月，才在14個村莊裏，約略比對、統計出部分墳塚與殉職軍人的資料等等。
吳斯懷表示，因為修墳而與泰北孤軍後裔結下了緣份，也發現這群生活在異國的華人，始終心繫中華民國，堅持學認繁體字。由於生活環境與教育環境，實在太艱困，所以在卸任立委前，又爭取了3年3000萬元的預算，除了修繕墳塚，也挹注教育或醫療資源等。他希望，政府不能再忘了這群心繫中華民國的孤軍後裔。
照片來源：中華民國泰北孤軍後裔關懷協會提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【心繫中華民國2-2】堅持華文教育 志工教師揭：泰北孤軍後裔少老師少設備
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
（專訪）胡瓜誤觸籃籃胸部挨轟 ...小禎喊冤惹議 前夫李進良再補刀
李進良擔任好友温昇豪首度監製、主演的影集《整形過後》顧問，他與和小禎育有的 18 歲女兒 Emma也在劇中首次演出，飾演整外名醫温昇豪的女兒，可說是「本色出演」。Emma 從小生活與整形密不可分，被問到女兒是否有想整的部分，他回：「我想讓她有天使臉孔，魔鬼身材，但就算是自己女兒，也要尊重客戶隱私。」自由時報 ・ 4 小時前
經典賽/李洋被問怎麼對付大谷翔平？ 蔡其昌：不如去問鄉民
運動部部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，被問到2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊如何對付道奇二刀流球星大谷翔平，李洋回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析尋求破解之道。中職會長蔡其昌則表示，「不如去問鄉民」。中天新聞網 ・ 2 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
為個人利益出賣台積電背叛國家！退休資深副總羅唯仁傳「不滿升遷安排」跳槽英特爾：要讓台積電付出代價
報導提到，老台積電人對此形容，像是過去張忠謀安排劉德音和魏哲家接班後，蔣尚義退休後跳槽到中國的中芯國際一樣，羅唯仁自視甚高，也當自己是CEO的料，於是走向跟蔣尚義一樣的路。放言 Fount Media ・ 22 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 18 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
一夜跌剩11.6度！這天雨炸半台灣「一片藍」 天氣轉晴倒數
中央氣象署觀測資料顯示，今（26）日清晨最低溫出現在位於苗栗縣公館鄉，僅11.6度。官方粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，今日白天天氣穩定，清晨有涼意、日夜溫差大；今晚至明日水氣稍增！雲量增多、局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 4 小時前
早餐店「１類食材」易致癌！被世衛列一級致癌物等同菸草，卻有一堆人愛吃
加工肉品對健康的影響近年來備受關注，世界衛生組織早已將其列為一級致癌物，危險程度與菸草相當，像民眾在超商或早餐店購買的培根、火腿、香腸等常見食品，實際上都含有可能致癌的添加物。根據專家研究指出，長期攝食尚玩家 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 52 分鐘前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 2 小時前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 20 小時前
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 1 天前