【心繫中華民國2-2】堅持華文教育 志工教師揭：泰北孤軍後裔少老師少設備

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

中華民國泰北孤軍後裔關懷協會總務長丁惠群，今年9月才由泰北山區返台。自願到當地華文學校，免費當教師志工，努力克服包括生活、教材、通訊的匱乏，她堅持前行，只為了一份中華文化的傳承，只為了這群身在異域，仍心繫中華民國的孤軍後裔。丁惠群說，即使孤軍後裔曾被拍過電影，曾被紀錄成小說，甚至曾被寫成歌曲傳誦。但親自到了泰北地區，就會發現，孤軍後裔不是一部電影，也不是一本書，看到的不是文字描寫的戰爭，而是這些人們辛苦掙扎的真實生活。

丁惠群表示，再談到泰北孤軍的歷史，不是要重新沈溺在當時悲憤的情緒中，尤其吸取經驗後，兩岸的局勢，再發生戰爭絕對是不可取的。因為沒有任何一場戰爭，是值得歌頌的，因為要付出的代價太大了。而這些心繫中華民國的孤軍後裔，仍在堅持華文教育的路途上，飽受磨難。

丁惠群以泰國清萊華校教師公會會長王紹章為例。她說，王紹章住在當地的小村落，父親就曾是華文學校校長，目前也已98歲了，但王父帶給他的影響很大。而王紹章也接手了當地華文學校校長，學校的書包上，就是一面中華民國的國旗。因為王父始終要求他，不能忘記自己是中華民國的人。

曾待在軍職系統30年的丁惠群，對國家的認同超有感，也對泰北孤軍後裔，心繫中華民國的心情而感動。退伍後，一是為了一份曾經的承諾，另外也是為了一份對中華民國的熱愛，與一份對中華文化傳承的堅持。讓她決定暫時放下台灣的家，遠赴泰北地區，免費當個華文學校臨時教師，貢獻自己的一份力量。

丁惠群說，目前所謂的泰北地區，不論是生活、師資等，還是比較匱乏的，但可能是習性或國情的關係，那裏的人們卻可以讓生活過得很色彩繽紛。但這也代表著，這是個很知足、很樂觀的族群。

丁惠群也笑著說，在台灣，隨時出門就有便利商店，但在泰北地區，離住家最近的一家超商，大概都在15、20公里之外，開車出門大概都要半個小時左右，才能到達超商。但當地有個特色，沿路都是雜貨店，類似台灣早期的農村，雜貨店就能買到一般的日常生活用品，包括鹽巴、醬油等。到了那裏生活，會有彷彿重回台灣舊日時光的錯覺。

丁惠群也擔心由於世界環境的變化，泰北地區的華文教育，會逐漸流失。曾經在台灣當過教官的她，由於泰國當地的規定，不會泰文不能教授國小學生，她只能教導國中部。這也讓她察覺，逐漸在泰文環境長大的小孩，雖然也學華文，但已慢慢的不再像早期的孤軍二代、三代一樣，對中華民國有強烈的認同。有時，只是因為父母親的期許，不要忘記中華文化，才勉強學華文。

丁惠群說，現在學華文的孩子們的動機，已不再單純只是為了文化傳承，而是是為了將來，能有更好的謀生條件，例如隔壁的中國，對泰北的年輕一代來說，就是一個可以賺錢的廣大市場，學華文只是為了能有機會，到中國或到台灣發展而已。也許動機不同了，但那裏的孩子，仍是很拼命、很辛苦的學習華文。雖然生活、教育環境十分匱乏，所幸手機網絡時代，還能縮小他們對未來、對夢想的差距。

談起學習環境的辛苦。丁惠群表示，這些學生真的很辛苦，平常早上6點多出門，先到泰文學校讀書。到了下午4點放學，再趕回家換校服、書包，約下午5點半到華文學校上課，可能要到晚上9點多，才能放學再回到家。這樣的日子，經常日復一日，一個星期幾乎只休息一天。她笑著說，在台灣，如果學生在課堂打瞌睡，一定會被罰站，但面對這裏的學生，總會覺得心疼，總會捨不得打擾學生們難得的休息時光。

丁惠群也很憂心當地缺乏華文師資，去了半個學期的她發現，泰北地區約有100多個華文學校，幾乎每個村莊都有1間簡陋的學校，但幾乎都是各地村莊的孤軍後裔，自己籌錢設校的。而各校校長都是沒有薪水的，都是無給職，學校校務都是依靠校長本身的事業收入，或對外募款在維持。經營非常困難，尤其泰國官方只會補助書籍費用，至於師資的部分，都只能仰賴各校校長自行想方設法。

照片來源：中華民國泰北孤軍後裔關懷協會提供

