心繫少女時代！孝淵首拍台灣實境 遭利特虧「像小學生」她反應曝光

記者林汝珊／台北報導

《廚師的迫降：客家廚房》第二季舉行記者會。（圖／記者鄭孟晃攝影）

《廚師的迫降：客家廚房》第一季播出後馬上引爆超高話題熱度，更在今年榮獲金鐘獎「最具人氣綜藝節目獎」。今（3日）利特、温昇豪、孝淵、陳庭妮、李元日、江宏傑、趙序衡、喜飯一同出席第二季開播記者會，這也是少女時代成員孝淵首次挑戰台灣實境節目。

孝淵首次挑戰台灣實境節目，坦言多少有點壓力，但實際開拍後發現大家都能靠肢體語言溝通：「因為拍攝現場很多都是韓國工作人員，其實沒特別難，希望台灣的大家都可以舒服一點」，也在現場大秀了幾句客語。

孝淵首次挑戰台灣實境節目。（圖／記者鄭孟晃攝影）

而利特與孝淵認識超過 20 年，這次首次一起主持節目，利特笑說：「我認識孝淵 25 年了，第一次看到她時應該還是小學生，現在看起來還是像小學生、像小朋友。」讓全場笑翻。孝淵則回：「我們合作舞台那麼久，利特是一個非常值得信賴的哥哥。」

談到料理，孝淵透露在節目中真的學到不少技巧，表示未來想親手做給少女時代成員們吃，錄影期間也常惦念著成員，滿滿的團魂讓粉絲直呼超感動。

