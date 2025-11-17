心繫環保回收 風雨減弱立即趕進度

鳳凰颱風過境之後，中部地區，沒有傳出災情，倒是賺到一天的颱風假，但慈濟環保站裡，志工一早陸續報到，大家把前一天颱風假、沒有做的環保工作、補回來。

中部地區民眾、似乎感受不到風雨的威脅。台中市居民鐘先生：「 地形的問題，台中市的狀況是這樣子，它符合(12號)停班停課的條件，但是(颱風)實地到了的時候，天氣會變化，變化有時候無風無雨。」

12號深夜，台中市區才開始下雨，13號、天氣放晴。民眾恢復上班上課，市容幾乎沒有風雨過境的痕跡。如常生活，環保志工、如常付出。 環保志工陳有結：「 今天補做(環保)，(一天)沒有做 感覺到不舒服，(為什麼) 我愛慈濟啊。」

73歲的陳有結，做了32年的環保，太太林麗旭、一路護持至今。 陳有結的太太林麗旭：「 昨天沒有風 沒有雨 颱風假，可是我還是有過來(做環保)，我把這裡(環保站)改成(稱)環保寺，環保站也是修行的地方，人多 好修行。」

台中太平的長安環保站、志工雲集，不論風雨日、還是豔陽天，愛心不間斷。 慈濟志工高麗華：「 我們環保菩薩，真的 大家都超愛環保的，颱風天隔天又來(做環保)，他們對環保 真的是非常非常投入，他們幾乎每天來，我們這邊的菩薩都70歲以上，他們真的把這裡是當第二個家，就是趕快要愛地球 ，然後 大家共善。」

一善破千災，全台環保志工、萬千善念匯集，共創清淨和美善風景。

